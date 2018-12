$!Sketchdom: una celebración de la ilustración profesional

Las distintas ramas de la ilustración profesional, incluidas la publicitaria, editorial, cómic, animación, ilustración infantil, entre otras, serán celebradas en Sketchdom, evento para toda la familia en el cual se busca evolucionar, impulsar y promover el talento criollo y que se desarrollará en las instalaciones del Centro Cultural Banreservas.

El Sketchdom será el espacio ideal para que el público interactúe con entidades y grupos que se desenvuelven en el área de la ilustración, como es el caso de Moro Studio y Alpha Eve. Además, participarán invitados especiales como los artistas Jorge Pérez, Nathalie Rivera, Jander González, Nathalie Rodríguez y Angurria. Por otro lado, la agenda del Sketchdom incluye actividades abiertas al público que serán de gran interés para los artistas locales, y que incluirán:

Galería Sketch: para esta actividad hay que crear piezas de 11 x 17 pulgadas trabajando el tema “Reinventar Dioses Taínos” y podrás utilizar cualquier estilo y técnica, ya sea digital o tradicional.

Mi Sketch Favorito: un concurso en el que cada participante tendrá que exponer su mejor sketchbook o libreta de bocetos, la cual debe estar identificada con su nombre. Luego, el público podrá votar por su sketch favorito y el que reciba más votos será galardonado al final del evento.

Before and After: Actividad en la que se mostrará cómo un artista puede evolucionar en base al trabajo y en ella varios aristas compararán una pieza realizada años atrás con una obra más actual.

Sketchdom Royal Rumble: en esta competencia se elegirá a los concursantes mediante una convocatoria en Facebook Live y consistirá en dos rondas. El primer día serán las eliminatorias y el segundo la final, donde el ganador de esta edición tendrá que enfrentarse con el ganador anterior para disputarse el título del “Sketchdom Royal Rumble Champion”.

La agenda del Sketchdom estará repleta de exposiciones como “Arte técnico para videojuegos” con Daniel Espinal; “La entrevista de trabajo” con Odrisa Encarnación; “Ilustración para libros educativos” con Osvaldo Flores; y “Cómo dar el primer paso para mostrar tu arte” con Mariela Martínez. Para más información sobre la agenda del Sketchdom se puede acceder a las cuentas de Facebook @sketchdom y @alphaeve.