$!Spider-Man: el inicio de un mito moderno

Hoy en día Spider-Man forma parte de la lista de superhéroes más conocidos en todos los rincones del mundo junto a personajes como Superman, Batman, Iron Man y Capitán América, por eso es fácil olvidar que cuando apareció por primera vez el Hombre Araña fue un momento seminal en la industria de los cómics.

Creado por el guionista y editor Stan Lee y el ilustrador Steve Ditko (aunque persisten diversos rumores sobre la participación de Jack Kirby en la creación del personaje), Spider-Man se estrenó en el cómic antológico Amazing Fantasy #15 el 10 de agosto de 1962. Gracias a que este ejemplar fue un éxito de ventas el Hombre araña no tardó en debutar en su propio título, Amazing Spider-Man, en marzo de 1963. Desde ese momento la popularidad del joven héroe solo continuó creciendo hasta eventualmente convertirse en la mascota de Marvel Comics. Actualmente, no solo es considerado uno de los mejores personajes de todos los tiempos, también es uno de los más exitosos a nivel comercial con una franquicia que incluye distintas adaptaciones para televisión, cine, libros y videojuegos. Aun así, no se puede desestimar el trabajo de Lee, Ditko y luego John Romita Sr. en las primeras 50 ediciones de esa serie, porque ahí estos creadores determinaron la esencia del personaje, un elemento fundamental que es reflejado en las mejores adaptaciones del Hombre Araña.