Su situación económica lo llevó a Dominicana’s Got Talent, pero su humor político no convenció

Participar en un reality show de categoría mundial te expone a un público mucho más amplio, sin embargo, no siempre el resultado es el que se desea. Esto parece ser lo que ocurrió con Alexis Villanueva, un amante de la comedia que, durante su paso por Domininicana’s Got Talent, no logró el anhelado paso a la siguiente ronda.

Él llegó con su personaje de El Abolalo, y una rutina de humor donde mezclaba la política, las leyes y la cotidianidad, pero la falta de ritmo y los nervios normales limitaron su avance.