Subcomisionada de Cultura opuesta a exclusión de libros de Junot Díaz en feria del libro de Nueva York

“Por eso, nunca quise ser jueza, para no condenar a alguien siendo inocente”, dijo.

Señaló que ella que es abogada, sabe que hasta que no se condene a una persona, incluso formalmente acusada, se presume la inocencia.

Dijo que siempre ha apoyado a las mujeres en su lucha y siempre ha salido a recoger firmas en favor de los movimientos que defienden sus derechos, pero recalcó que no está de acuerdo en que se excluyan los libros de nadie.

“El trabajo literario de un escritor no tiene que ver nada con su actuación en la vida personal, digo yo... todavía se venden y se están vendiendo libros de Hitler, Stalin y otros en todo el mundo, porque una cosa es la vida privada y otra la obra de una persona”, añadió Concepción.

La funcionaria dijo que a Díaz, no lo han acusado formalmente ni lo han condenado, además de que una cosa no tiene que ver con la otra.

La dramaturga Dinorah Coronado

A la posición de la subcomisionada, se unió la reconocida dramaturga en la diáspora Dinorah Coronado, quien dijo que tampoco está de acuerdo.

“Casi todos los escritores han pasado por situaciones, unos más que otros, lo que pasa es que ahora surgió el movimiento Me Too, y no quiero decir que si hizo algo, esté bien hecho”, añadió Coronado.

Dijo que una cosa es la vida persona y otra las obras de un escritor. “Además, hay que investigar, aunque cada institución tiene la libertad de tomar sus medidas y acciones en favor o en contra, pero creo que sería injusto”, agregó Coronado.