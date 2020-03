$!“Suite Iberia”, obra fundamental de la cultura española, llega al Teatro Nacional

José Luis Nieto nació en el sur de España. Y allí abrazó desde temprana edad el folclor. “Esta obra está ahí y desde pequeño me siento muy identificado con ella. En lo personal hemos llevado esta obra junto a Funiber, entidad que nos ha dado la oportunidad, a México y hasta Argentina. Ha sido presentada por lo menos en unos doce países. Casi en un 80% de estos países, como acontecerá en la República Dominicana, es un estreno nacional, porque nunca antes había sido tocada” comentó el artista, quien expresó que es un alto honor actuar en el Teatro Nacional.

Obra cultural

Contra la élite

Es por eso que desde que se graduó siempre ha sido un abanderado de que llegue a todo el público. “Con estos conciertos estamos quitándole esa etiqueta. Me gustaría invitar a toda la gente joven a disfrutar de este concierto que es gratuito en el Teatro Nacional. Ese es uno de los objetivos de Funiber para que llegue a todos”.

De la trayectoria del pianista

José Luis Nieto se formó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el Conservatorio Tchaikowsky de Moscú. En 2018 fue designado académico de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Hasta la fecha ha presentado ocho producciones discográficas.

“Me he dedicado muy poco a la docencia. Desde que me diplomé en Moscú inmediatamente comenzaron a caer muchas propuesta de trabajo para hacer conciertos prácticamente en todo el mundo. Tengo la suerte de que hago algo que me gusta... soy la persona más feliz del mundo”.