Teatro Orquestal Dominicano celebra su 5to aniversario

El teatro Orquestal está compuesto por personas con discapacidad. En el montaje, actúan sordos, no videntes y con Síndrome de Down. En la parte coral, no videntes, autistas y con condiciones motoras.

La obra “Pirámide 179” aborda la división de los pueblos, destaca a Haití y República Dominicana y resalta las contradicciones que se dan a raíz de esta división, que no responde ni a la realidad étnica o lugar geográfico, sino a una división de seres humanos, haciendo énfasis en que debe primar el mensaje de la hermandad.

El drama pretende revelar y denunciar el militarismo y los intereses extranjeros que han hecho posible dicha desunión.

La dirección teatral es de Quilda D’Oleo, la asistencia de Quennia Rivera, la interpretación en verso de Serbio Uribe; coreografía folclórica de Wanda Camilo, Eddy Sánchez en la percusión en vivo y la interpretación coral de Simón Caesar y Ondina Matos.