$!Teatros viven dura crisis por la pandemia

Ginebra afirma que se logró mediante el Ministerio de Cultura ayudar a las salas independientes pagándoles la mitad de la renta de sus locales, lo cual ha sido una gran ayuda, pero esto no es suficiente para la subsistencia.

Para Freddy Ginebra, gestor cultural y propietario de Casa de Teatro, los que más han sufrido son los artistas por la imposibilidad de presentarse en vivo. “Los artistas siempre han vivido de manera muy precaria, y de su trabajo que realizan a diario. En tiempos normales la vida del artista es muy limitada, porque no siempre tienen trabajo, y esto lo digo no solo por RD, sino por mí conexión con todos los demás artistas de Iberoamérica. Los que dependen del Estado tienen esa protección, pero los independientes que son la gran mayoría lo están pasando muy mal”.

Cierre

Muchos enfrentan una clausura definitiva, así lo entiende Joaquí Geara, presidente de Escenario 360. “Cuatro meses cerrados pagando empleomanía, no es rentable para nadie. Si se fuera abriera en agosto no significa que todo volverá a la normalidad. En nuestro caso tenemos que ver si llegamos a un acuerdo con la plaza. Si a los teatros si se le reduce la capacidad, equivale a que hay que aumentar la boleta. Si el espacio es para 500 personas y te dicen que no puedes tener más de 100, hay que multiplicar por cinco el precio para tener el mismo punto de ingreso, y nadie se hizo más rico en esta pandemia. Hay que ver quienes están dispuesto a meterse en un teatro, es una crisis total”, afirmó Geara.

Para Thomas Echavarría, del Comedy Club, se están abriendo los negocios de acuerdo a las presiones de los empresarios. “En los centros de entretenimiento culturales se puede abrir porque hay mayor control. Ahí no hay Hookah y se puede seguir todos los protocolos de distanciamiento”.