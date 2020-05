$!Televisa despide a actriz mexicana Cynthia Klitbo

La actriz mexicana Cynthia Klitbo formó parte de club de actores exclusivos de Televisa por más de 30 años hasta este momento, debido a que la productora decidió prescindir de ella.

Telenovelas como "La dueña" y "Alguna vez tendremos alas" convirtieron a Klitbo durante décadas en uno de los rostros más emblemáticos de los melodramas de Televisa. Ahora, 35 años después deberá enfrentarse a otra etapa profesional lejos de la empresa que la vio nacer como estrella tras finalizar el contrato de exclusividad que la ataba a la televisora, informa la revista People en Español.

La actriz dejó claro que el coronavirus ha hecho estragos en el mundo del entretenimiento y Televisa es una de las empresas que ha sufrido.

"Terminando el mes de mayo termino ya mi contrato de exclusividad con Televisa", confirmó Klitbo en una reciente entrevista para el programa de televisión De primera mano.

"Con la pandemia ha habido pérdidas importantes para todas las empresas, incluida la mía, y pues ya las exclusividades conforme se vayan acabando los contratos, ya se van a terminar", explicó.

Y agregó: "Ha habido a lo largo de mi carrera otras empresas que me han querido llevar a trabajar. Tengo la puerta abierta ahora para poder ir a donde quiera y de pronto es como alguien que estuvo toda la vida encerrado y lo sacas a la luz, y pues no sé qué me depare el mundo afuera", reconoció. "Sé que sí, voy a seguir trabajando afortunadamente porque creo que yo he basado mi carrera, más que en lo físico, en mi trabajo y esperamos, pero ansiosa, nerviosa", dijo confiada.

Confesó tener miedo de que la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 que azota en estos momentos al mundo se alargue y no pueda tener trabajo.

"Me da miedo, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir en cuarentena y estar desempleado en cuarentena, de pronto las arcas se terminan", admitió.