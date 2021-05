$!The Weeknd y Bad Bunny ganan múltiples Premios Billboard

The Weeknd está teniendo un gran fin de semana: el astro del pop nominado a 16 Premios Billboard de la Músic ha ganado nueve, hasta ahora.

The Weeknd fue nombrado mejor artista masculino, mejor artista de R&B y mejor artista Hot 100. “Blinding Lights”, la canción número uno de 2020, ganó mejor canción de radio, mejor canción de R&B y mejor canción del Hot 100, mientras que su disco multiplatino “After Hours” ganó mejor álbum de R&B.

“Me gustaría agradecerle a mis compañeros nominados. Ha sido un año oscuro y ustedes proporcionaron luz y un escape con su música”, dijo The Weeknd en el escenario el domingo al recoger el primer premio televisado de la noche.

Bad Bunny recibió tres galardones, incluyendo artista latino favorito, que aceptó en español en la gala televisada, además de mejor canción latina por “Dákiti” con Jhay Cortez, y mejor álbum latino por “YHLQMDLG” (estos dos últimos anunciados antes de la ceremonia).

“Muchas gracias primero que todo a todos los fanáticos alrededor del mundo, en especial mi gente latina que siempre me ha querido y me ha apoyado”, dijo Bad Bunny, quien compartió el galardón con sus colegas nominados “que están haciendo cosas buenas para seguir representando”.

Y, para cerrar, pidió al público: "Quiéranse, ámense más. No gasten energía odiando a nadie. Hay que aprender a ser más comprensivo y empático con los demás porque uno nunca sabe por lo que alguien está pasando.

Karol G ganó fuera de cámara el premio a la mejor artista femenina latina, y Eslabón Armado el de mejor dúo/grupo latino.

La ceremonia comenzó con una actuación de DJ Khaled, H.E.R. y Migos, quienes actuaron ante una multitud de fans afuera del Teatro Microsoft en Los Ángeles, reviviendo el ambiente de concierto un año después de que los espectáculos en vivo fueran suspendidos debido a la pandemia.

“Qué bueno es volver a estar juntos”, dijo Nick Jonas, el anfitrión de la entrega de premios que se transmite en vivo por la cadena NBC.

El evento incluye una mezcla de actuaciones en vivo y pregrabadas. Doja Cat y SZA, acompañadas por bailarines vestidos de manera futurista, cantaron su gran éxito “Kiss Me More” dentro del recinto, donde los asientos estaban vacíos.

Al igual que The Weeknd, otra estrella canadiense está lista para tener una gran noche: Drake. El rapero llegó al evento como el ganador más condecorado en la historia de los Billboard, y extendió su récord a 28 galardones tras ser nombrado mejor artista de canciones en streaming el domingo. También recibiría más tarde el premio al Artista de la Década.

Drake y The Weeknd de disputarán el máximo honor, a mejor artista, junto con Taylor Swift y los difuntos raperos Juice WRLD y Pop Smoke, que ganó cuatro honores en un evento previo no televisado, incluyendo mejor artista nuevo, mejor artista de rap y mejor álbum de rap por su debut “Shoot for the Stars, Aim for the Moon”.

The Weeknd, Swift, Juice WRLD y Pop Smoke competirán por el premio al mejor álbum Billboard 200, junto con Lil Baby.

A diferencia de otras entregas de premios en las que los comités determinan a los nominados, los finalistas de los Premios Billboard se basan en ventas digitales y de álbumes, streamimg, reproducciones en la radio y desempeño en redes sociales. Los candidatos para las 51 categorías se basan en el período de la lista del 21 de marzo de 2020 al 3 de abril de 2021.

Esa es la razón por la cual el polémico cantante country Morgan Wallen ganó tres honores, incluyendo mejor artista country y mejor álbum country por “Dangerous: The Double Album”, que ha disfrutado de gran éxito en las listas de música pop y country.

Debido a que Wallen, que competía por seis Billboard, fue captado en cámara usando un insulto racial a principios de año, no se le permitió competir en los Premios de la Academia de Música Country ni en los Premios CMT de la Música. La empresa productora de los Premios Billboard, dick clark productions, dijo que no podía evitar que Wallen fuera finalista o ganara, pero sí prohibió que el cantante participara en el programa.

BTS y Bad Bunny ganaron tres premios cada uno, y también actuarán en la ceremonia, al igual que Twenty One Pilots, Karol G, Alicia Keys, Duran Duran, Jonas Brothers con Marshmello, y Pink, quien recibió el premio Icon.