$!Toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris en los EE. UU., claves de redacción

Con motivo de la juramentación de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta, respectivamente, de los Estados Unidos, se ofrecen algunas claves para una buena redacción de las noticias relativas a este acontecimiento.

1.Toma de posesión, juramentación, investidura..., no inauguración

Para referirse a estos actos, en la República Dominicana se prefieren los términos toma de posesión y juramentación, ambos utilizados en la Constitución dominicana (artículos 275 y 125, respectivamente), uso que se extiende a otros países hispanohablantes como Costa Rica, Ecuador, Perú y Puerto Rico. En España, son más comunes los términos investidura y jura, además de toma de posesión. En todo caso, no es apropiado el uso del falso amigo inauguración, que se viene utilizando como calco del inglés inauguration, que el diccionario de Oxford traduce como ‘investidura’ o como ‘toma de posesión’.

2. De presidente electo a presidente

El adjetivo electo se aplica a la persona que ha sido elegida para un cargo del que aún no ha tomado posesión. De este modo, Joe Biden será el presidente electo de los Estados Unidos hasta que tome posesión de su cargo, hoy 20 de enero. A partir de ese momento, lo adecuado es denominarlo solo presidente.

3. La vicepresidenta Kamala Harris, no la vicepresidente

La palabra vicepresidenta está registrada en el Diccionario de la lengua española y es una forma válida y preferible a vicepresidente para referirse a una mujer que ocupa ese cargo: «La más reciente aparición de la vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris...», mejor que «La más reciente aparición de la vicepresidente electa de Estados Unidos, Kamala Harris».

4. El esposo de la vicepresidenta: segundo caballero

En los Estados Unidos se llama primera dama a la esposa del presidente y segunda dama a la del vicepresidente. Con la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia, esta posición la ocupará su esposo, Doug Emhoff, a quien se puede llamar segundo caballero, aun cuando no haya un primer caballero, para lo cual se necesitaría que la presidencia esté ocupada por una mujer y que esta tenga marido.

No es recomendable la fórmula segundo esposo, que no traslada el sentido de la denominación original en inglés second gentleman y que, además, aludiría a que la vicepresidenta tuvo un esposo anterior a este.

5. El Capitolio, la Casa Blanca... con mayúsculas

Como corresponde a la denominación de las sedes de entidades o instituciones, lo indicado es escribir con mayúsculas la Casa Blanca (residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos) y el Capitolio (edificio que alberga las dos cámaras del Congreso). En estos casos, el artículo que acompaña al nombre propio se escribe siempre con inicial minúscula.

6. Con minúscula demócratas y republicanos, pero Partido Demócrata y Partido Republicano

Los términos demócrata y republicano, que aluden a los partidarios de los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos, se escriben en minúscula por su condición de palabras comunes. En cambio las denominaciones oficiales Partido Demócrata y Partido Republicano se consideran nombres propios, por lo que lo apropiado es escribirlos con mayúscula.

7. EE. UU. o EUA, no EEUU

Cabe recordar que la abreviatura EE. UU. y la sigla EUA son las adecuadas para referirse a este país y que la primera se escribe duplicando las letras para indicar el plural y utilizando puntos y espacio entre sus elementos: EE. UU., no EEUU ni EE.UU.

8. Juicio político, mejor que impeachment

En la República Dominicana y otros países de Hispanoamérica que han adoptado el sistema presidencialista de origen norteamericano existe la figura jurídica del juicio político (artículos 88 y 115 de la Constitución dominicana, artículo 110 de la Constitución mexicana), equivalente al impeachment de la Constitución de los Estados Unidos, por lo que resulta innecesario el uso de este anglicismo al referirse al proceso que enfrentará el presidente saliente Donald Trump ante el Senado de los Estados Unidos.