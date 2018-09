Top 4 de libros ‘Best Seller’ pero superficiales o sin sustancia

SANTO DOMINGO. Dicen que no se debe juzgar el libro por su portada, pero este principio no se cumple a cabalidad porque es casi imposible no hacernos una idea de qué trata con solo ver el título y la foto que lo acompaña.

“El Manual de la Chapiadora” (2018), de Wilsis Bautista Lantigua

Hay que comenzar por lo más reciente, lo que no se había visto desde hace tiempo en el mundo editorial dominicano, el libro “El Manual de la Chapiadora”, no solo se agotó en días en Librería Cuesta, sino que llegó al número 1 del top 100 de los libros más vendidos de Amazon en español en las últimas semanas.

Tanto estupor ha causado, que hasta la misma autora ha pedido que paren de divulgar su obra por WhatsApp o de lo contrario tomará acciones legales.

Si bien el fin del mismo es “proveer contexto y crear debate sobre el tema y promete convertirse en un material exclusivo de consulta sobre el chapeo”, deja mucho que desear. Empezamos porque la gente pretendía encontrar un verdadero manual, pero el texto lo que trata de recoger es la historia del término “chapear”, con algunas pinceladas que resultan graciosas por el lenguaje demasiado coloquial que utiliza, y por una entrevista que le realiza a una ‘chapiadora’, donde ella explica el porqué de su oficio, por qué no lo dejaría y las cosas que ha conseguido gracias a su templo (el benefactor) que en inglés se llama “Sugar Daddy”.

Fuera de esto, es un libro carente de sustancia. Con demasiadas faltas ortográficas y sintácticas. Desconocemos cuánto tiempo le tomó escribirlo y si tomaron en cuenta a un corrector de estilo. Y sumado a esto, la diagramación del mismo sorprende aún más.

Si la finalidad era un texto para aportar un debate sobre el tema y la sociedad, se ha logrado; si el fin es abrirse paso al mundo de la literatura, es cuestionable.

No obstante, la crítica ha estado dividida. Han sido muchos los comentarios que denotan la fascinación por el mismo y otros el rechazo a algo tan “mal escrito”.

Aquí algunos comentarios de los reviews que aparecen en Amazon sobre el libro:

“Muy malo. Este libro contiene faltas ortográficas y mala redacción. Definiciones y comparaciones fuera de lugar. Pobre contexto y muy poca verdad”, usuaria de nombre Keila Pitt.

Uno de los positivos es el de Marlin Pena: “Este tema es sumamente interesante, lo leí en pocas horas. Yo nunca he juzgado a las chapiadoras, ni las admiro, ni las imito. Son el producto de nuestra sociedad consumista que muchas veces no les da las herramientas a la juventud para que se supere”.

Mientras que un usuario que firma como Z.M. escribió lo siguiente: “Acabo de perder 10 dólares y mi tiempo. No lo compren, no sirve, lo compré por el título, pero es un libro vacío, no tiene sentido nada de lo que dice. Más que un manual parece un artículo hablando de las mujeres que les gusta el dinero, nada más no esperen un manual paso a paso de cómo chapiar”.

De manera general tiene 3 de 5 estrellas. Y en el desglose tiene un 40 % de usuarios que le dieron 5 estrellas; un 53 % que le dieron 1 estrella y un 7 % de los consumidores que le dieron 3 estrellas.

Diversos académicos se han expresado. La antropóloga social y profesora especializada en educación musical, Tahira Vargas, escribió en su artículo “Poligamia y Chapeo”, lo siguiente: “La diferencia entre ‘la chapiadora’ y las otras categorías es su salida ‘del clóset’. No están ocultas y en muchos casos encuentran representaciones en figuras públicas que son modelos estéticos-corporales con una inversión significativa de cirugías estéticas para mantener la práctica...Ella rompe con el patrón de ‘amante’, ‘no tiene compromisos de exclusividad’ y asume cierta libertad de ejercer poligamia al igual que el hombre que se beneficia de sus favores sexuales”.

Mientras que el escritor y columnista de Diario Libre, José Luis Taveras, en su artículo del 6 de septiembre titulado: “¿Y qué del chapeado?”, manifiesta, al referirse al invocado texto, que la literatura dominicana de hoy recibe un arañazo con El manual de la Chapiadora, un aporte de la “cultura del perreo”: “El ruido de su publicación ha elevado el morbo público a techos alucinantes, pero también ha desatado la furia de una moral modelada en las pasarelas de las apariencias. A pesar de ser una estafa, la propuesta nunca tuvo mayores pretensiones que el escándalo; sin embargo, para despecho de ciertos escritores, el público la ha aclamado más que a muchas de sus obras, incluyendo algunas con premios nacionales”.

Por último, una de las frases más certeras que se encuentran en el texto es la que alude a las clases sociales. La autora plantea que las chapiadoras se mueven en círculos sociales altos, para así conseguir a un buen benefactor. En ese tenor, ella señala esta preciada frase: “Una verdadera chapiadora no es mujer de colmadón” (pág. 60).