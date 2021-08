$!Tornado, el libro de romance de la dominicana Ada K. Soler

La autora dominicana radicada en Italia, Ada K. Soler, lanzó al mercado su nuevo libro "Tornado", una historia romántica que ha recibido buenas reseñas en Amazon.

Soler, además, promueve otra obra, “Cacao para mis nervios”, que está participando al Premio Literario Amazon Storyteller 2021.

En conversación con Diario Libre, la autora confesó que es apasionada de la lectura desde niña, pero no fue hasta hace unos pocos años que decidió escribir.

Según la sinopsis, el libro cuenta la historia de Maite del Llano, quien se encuentra terminando la carrera de arquitectura. En la empresa en la cual trabaja recibe la asignación de un nuevo proyecto y se ve obligada a mantener una relación laboral con Chris del Monte, desde ahí suceden muchas cosas entre ellos.

Pregunta: ¿De qué trata Tornado?

Respuesta: Tornado trata de como una chica tiene que afrontar las adversidades que la vida le presenta. Es un romance con un toque de realismo, en la que la protagonista tendrá que resurgir para comenzar una vida nueva. En los primeros capítulos destilo una serie de sucesos que le pasarán a Maite para que tenga arduamente encontrar la luz al final del túnel.

¿Cómo describe a Maite, el personaje principal?

Maite no es la típica chica que lo tiene todo o que le llega todo en un batir y cerrar de ojo. Es una chica que ha tenido que ponerse una coraza para poder vivir el día a día. Durante todos los sucesos que le ocurren vemos en ella diferentes síntomas como: derrumbamiento, abatimiento, acongoja, incredulidad, sufrimiento..., después la vemos en otra faceta como: asertiva, luchadora, positiva y victoriosa.

Maite es una luchadora, con un gran corazón y que a pesar de todo sabe perdonar.

¿Qué la motivó a escribir esta historia?

Cuando comencé a idearme escribir un libro, lo que me vino a la mente fue: como puedo escribir algo peculiar y realístico. Una historia que tenga un aporte a los lectores, y que, si un lector se ve reflejado en lo que cuento en mi libro, su contenido lo motive a salir de la oscuridad que le embarga, para que vuelva a ver la luz.

¿Desde cuándo incursiona en el mundo de la literatura?

Desde pequeña leía “Paquitos”, me iba al parque junto a mi hermana y mis amigas hacer intercambio por pocos centavos, ya en mi adolescencia leía esporádicamente.

Sin embargo, mi mundo comenzó abrirse y a volverme empedernida de la lectura cuando decidí aprender el idioma inglés y el italiano. Compraba libros tras libros. Comencé a clasificar lo que más me gustaba y lo que no, poco a poco fui abriéndome un magnífico mundo en mi mente que me llevó a escribir mis propias historias.

¿Cuáles otros libros ha escrito, y qué más tiene en proyecto?

Recién publiqué “Cacao para mis nervios” que está participando al Premio Literario Amazon Storyteller 2021.

Este libro es totalmente diferente a Tornado, pero tengo que precisar que tiene un gran valor cultural.Tengo un nuevo proyecto que es una Bilogía, el primer libro está escrito y el segundo lo estoy redactando.

¿Tiene afición por la literatura romántica?

Sí, me encanta el romance, tengo que decir que me gustan leer otros géneros. Me encanta aquellos libros que aportan un granito de arena para mi bagaje cultural.

¿Dónde reside?

Vivo en Italia, desde aquí plasmo mis ideas para el mundo entero.

¿Cómo ha recibido la retroalimentación del público?

Bueno, la retroalimentación es un tema particular, sinceramente, cada vez que publico un libro tengo pavor a recibir críticas negativas, pero hasta ahora las reseñas de los lectores han sido positivas y maravillosas.