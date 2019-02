$!Trujillo y Lilís conversan en la Ravelo

De novela a obra de teatro

El teatrista Richarson Díaz, director de la obra, comentó a Tiempo Libre que ya conocía el texto, no porque había leído la novela, sino porque había visto otra adaptación. “Un día me encontré con el intelectual Bernardo Vega en Casa de Teatro, él me da la novela para que la lea y me dice que siempre pensó en ella como una obra de teatro. La leí, y claro que sí, que hay teatro. Hice la adaptación y se la ofrecí a Bernardo y aprobó llevarla a escena”, relata Díaz.

Él agregó el tercer personaje, Iván Mejía, que no existía en la novela y buscó a los actores acorde a los perfiles de los presidentes.

“El texto se manejó de una manera muy inteligente con los diálogos que tienen entre los dos”, manifestó a TL.

Aunque todos conocemos esta historia, Richarson Díaz considera que no fue fácil montar la obra. “En ese proceso duramos varios meses. Teníamos que lograr que se viera en escena a Rafael Leonidas Trujillo y a Ulises Heureaux (Lilís), no a dos actores hablando de ellos. Es como hablarían Trujillo y Lilís sobre este o aquel tema”, argumenta.

Y agrega: “Yo cree un tercer personaje que le hiciera un contrapeso. Ahí se tocan muchísimos temas”.

¿Por qué Pepe Sierra? “Pepe es como mi hermano y es un tremendo actor. Necesitaba de actor que se comprometiera a realizar un proceso de construcción del personaje. Y su físico con Trujillo no está tan lejos”.

¿Por qué Juan Ramón Brazobán? “Brazobán fue estudiante mío. Sabía que él se iba a comprometer por igual, además de que tiene un parecido con el presidente Ulises Heureaux (Lilís)”.

¿Iván Mejía? “Iván es mi actor fetiche, en todas las obras lo pongo. Es muy profesional, muy disciplinado, es muy colaborador. Siempre que yo pueda tenerlo en una obra lo pondré”, concluye Richarson Díaz.

La cita es este fin de semana en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.