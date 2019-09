$!Uasd pone a circular en Puerto Plata nueva novela de Johanna Goede

Con el auspicio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Puerto Plata, fue puesta en circulación la novela “Paradoja y la Puerta Sagrada del Agua”, de la reconocida escritora puertoplateña Johanna Goede, que lleva al lector a viajar en el espacio-tiempo para dialogar imaginariamente con los más grandes científico y humanistas de la historia humana y conocer de viva voz sus ideas y propósitos.

El evento tuvo lugar el jueves pasado en el auditorio Rafael Solano, del recinto local de la UASD, con la asistencia de centenares de personas, la mayoría estudiantes secundarios, que abarrotaron todo el espacio, constituyendo uno de los eventos académicos más concurridos de los últimos años en esta ciudad.

“Paradoja y la Puerta Sagrada del Agua” se suma a la larga lista de creaciones literarias de esta consagrada escritora, entre las cuales figuran las novelas “El Enigma de los Pergaminos”, “Romance con la Muerte”, “Desencuentro” y “El Rosa de la Rosa”, así como obras de literatura infantil, eminentemente didácticas, como “Nube de Caramelo”, “Ya sé quién es Dios”, “Las Maripositas Mirabal” y “EL Caballito Luperón”.

Entre sus creaciones más conocidas destaca también “Antologia del Placer”, en dos tomos, obra de un perfil muy original, pues combina poesía y gastronomía.

Esta vez, Goede enfoca hacia la adolescencia estudiantil, en una serie de asombrosas aventuras hacia el pasado, a través de una misteriosa puerta que los lleva a encontrarse con grandes creadores del pensamiento científico, entre ellos Enrico Fermi, Pitágoras, Euclides y Nikola Tesla.

Las palabras de bienvenida y encomio estuvieron a cargo del vicerrector de la UASD, licenciado Yovanis Ferreira, y del director de su extensión local, licenciado Milton Cabrera, quienes expusieron el interés de su institución en apoyar la creatividad científica y literaria, poniendo como ejemplo esta obra, para contribuir a difundir hacia el estudiantado en general las ideas de los grandes paradigmas del pensamiento científico.

La presentación de “Paradoja y la Puerta Sagrada del Agua” estuvo a cargo de la doctora en nanotecnología Denia Cid, quien habló del significado de haber conocido a Johanna hace pocos años, a propósito de haber leído “Agüita”, una de sus obras.

Estableció la importancia de la novela, con el propósito de estudiar e involucrarnos en reconocer nuestras fortalezas “y siempre confiar en que podemos, porque este país necesita jóvenes que no abandone sus sueños”.

Por su parte, la escritora española Gabriela del Llano, invitada especial al evento, hizo referencia al hecho de que durante sus años de estudiante a ella y a ninguno de sus compañeros de aula les interesaban las ciencias, pues éramos gente del mundo de las letras

“Pero de haber laido una novela como la que nos presenta hoy Johanna Goede, me hubiera interesado mucho más en la ciencias; quizás me hubiera llevado a ser una científica, una experta en matemática, pues esta obra nos presenta una historia de las ciencias que no es nada aburrida”.

Mientras que la señora Rosa García de Heinsen tomó espontáneamente la palabra para expresar su complacencia por la obra: “Suma, resta, logaritmo; en fin, matemática científica, física cuántica, es lo que la autora nos presenta y uno de sus propósitos es que nosotros podamos descubrir el científico que todos llevamos dentro”.