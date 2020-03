$!Un viaje a través de postales antiguas dominicanas

Fue presentado el libro gráfico “República Dominicana: Un viaje a través de postales antiguas de 1900-1930”, escrito por Sócrates S. Solano. El evento se realizó el pasado viernes 21 de febrero en el Centro Cultural Banreservas.

La presentación corrió a cargo del poeta Juan Freddy Armando gestor de cultura del Centro Cultural Banreservas y el escritor Formerio Rodríguez.

El libro nos presenta una colección de postales antiguas en colores y blanco y negro de la colección de Solano.

Las postales comprenden un periodo de 1900-1930 todas identificadas al pie de la postal, con un comentario sobre su origen e historia.

En la introducción del libro el autor nos narra el inicio de la fotografía y la invención del post-card (Tarjetas Postales).

Las primeras publicaciones de principios del siglo XX en la República Dominicana que imprimieron postales para uso comercial y los motivos del declive de las tarjetas postales.

Más sobre el libro y el autor

El libro nos muestra la eternidad de la vida. La añoranza. La nostalgia del espacio tiempo plasmado en estampas frías. Templadas. Entibiadas por tenues caracteres disfrazados de historia melancólicas y entusiasta al mismo tiempo. Como catarsis retrospectiva de las cosas que fueron, que son y que serán por siempre. Postales que ponen a viajar el alma en traslaciones corpóreas pletóricas de vivencia, un monumento al amor y a la paz, para el disfrute de niños adolescentes, adultos y ancianos.

Sócrates S. Solano nació en Santo Domingo, República Dominicana. Muy joven emigró a los Estados Unidos y se radicó en New York. Se graduó de Bachelor of Arts (1978) en el City College of New York, donde También obtuvo un Master of Arts (1982).

Ha realizado varios cursos técnicos, entre los cuales sobresale Methods of Teaching (ESOL). Tiene la Orden Académica Don Miguel Cervantes Saavedra del Instituto de Cultura Hispanica. Ademas, recibió el Golden Apple Certificate for Outstanding Service in Education y el City Council Citation de New York.

Por más de 20 años fue profesor de Español e Historia en diferentes escuelas publicas de New York y Miami. Termino su carrera profesional en la Auburndale Elementary School of Miami, Florida, de lo cual es jubilado.