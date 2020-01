Una contundente oferta cinematográfica en el Festival de Cine Global

El FCG apuesta a convertir al cine en el medio principal de unidad e intercambio cultural entre los distintos países que participan de esta fiesta del séptimo arte, la más importante de la región del Caribe.

Este año, España es el país invitado de honor de la edición 12+1 del Festival de Cine Global, lo que se ha traducido en una contundente parrilla de películas y actividades en torno al cine que han dado vida a la agenda de este nuevo encuentro del cine en el Caribe, esto gracias al esfuerzo colectivo entre los equipos de Funglode, el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales de España, el Centro Cultural de España y la Embajada de España, que ha dado como fruto una edición con más películas, más documentales, más actividades formativas y más invitados.

Omar de la Cruz, director del FCG, destacó la importancia de tener a España como país invitado, “es porque ha sido hogar e inspiración para muchas películas del mundo, y para nosotros los puentes culturales entre ambos países han sido constantes y en todos los ámbitos de la cultura, por eso hoy más que nunca el festival es una apuesta para seguir fortaleciendo dichos vínculos, sobre todo en materia de cine, de manera que podamos constituir más y mejores alianzas para promover así el séptimo arte entre las dos naciones”.

En esta tercera jornada del festival manifestó: “Podemos decir que el trabajo realizado está dando muy buenos frutos, la audiencia ha respondido con alta asistencia a las salas de cine y a las actividades culturales. El público ha podido disfrutar de las últimas producciones cinematográficas españolas, dominicanas y de otras partes del mundo”.

Por su parte, Tito Rodríguez, director de Políticas de Marketing del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales de España -ICAA-, calificó como muy positiva la instancia del festival para el fortalecimiento de la industria cinematográfica: “La relación con el Festival ha sido muy positiva. Entendemos que estos encuentros son indispensables para fortalecer los vínculos de la industria del cine de ambos países. Desde hace 5 años venimos construyendo puentes a la hora de hablar de coproducciones, una muestra de ello fue la película “Miriam Miente”, una coproducción dominico-española, con dos directores, uno de cada lado. Podemos decir que Dominicana y España se casan para hacer cine, y esperamos que este matrimonio dure y sea refrendado por más y mejores acuerdos de coproducción en el futuro”.

A nivel de programación, Rodríguez se manifiesta satisfecho: “Ha sido un trabajo fructífero. Trajimos al festival películas españolas que calzan muy bien con el estilo de la muestra y la competencia, y hemos podido presentar una selección que define un poco todo lo que ha sido el cine español en el 2019”.

De las películas imperdibles, el representante del ICAA indicó es imperativo ver estrenos como “Barcelona 1714”, de Ana M. Bofarull o “Buñuel en el laberinto de las tortugas”, del cineasta Salvador Simó, un film seleccionado en el Festival de Cine de Málaga y ganador del premio “Mejor banda sonora”, además de recibir el reconocimiento de la mejor película de animación 2019 en los recientes premios de la Academia de Cine Europeo. En este sentido, agregó que, a su juicio, las películas imperdibles son también las que posiblemente no se podrán ver en otro contexto que no sea el FCG, como lo es “Love me not”, de Luis Miñarro.

En cuanto a las películas españolas en competencia invitó al público a ver “La inocencia”, de Lucía Alemany, que compite en el renglón “Opera Prima Ficción”; y “La hija de un ladrón”, de la cineasta Belén Funes, que ganó el Goya a Mejor Dirección Nobel.

Ecos de Hollywood en España en el Museo Bellapart

En el marco del evento “Mujeres de cine”, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -ACEID- presentó como parte de la agenda cultural del país invitado de honor la exposición “Ecos de Hollywood en España”, una compilación fotográfica bajo la curaduría de Eugenio Fontaneda, que se inauguró hoy y estará abierta al público hasta el mes de marzo en el Museo Bellapart.

La exposición es una colección de fotografías de las actrices más famosas del cine de Hollywood y recortes de prensa de las películas que llegaron a España entre 1914 y 1936. Según Fontaneda, se trata de “una serie de fotografías que fueron encontrados por una familia, descendientes del propio coleccionista, que siendo un niño en la década de los años 20, iba al cine y almacenaba junto al operador del cine pequeños empalmes de fotogramas de las películas que se proyectaban allí. Todos son primeros planos de las mujeres de Hollywood. El consumo de esta industria en España, era altísimo, y esto es lo que atestigua esta colección que hoy presentamos en el marco del festival de cine, que hace honor a la mujer y el rol en la industria cinematográfica”.

La exposición además presenta una selección de obras del museo, relacionadas con la mujer dominicana, donde se expondrán obras de Celeste Woss y Gil, de Colson, entre otros artistas plásticos.

La exposición fue inaugurada esta noche por el embajador de España, el señor Alejandro Abellán García de Diego, junto a Juan Sánchez, director del Centro Cultural de España, Eugenio Fontaneda, curador de la exposición y el señor Tito Rodríguez, director de ICAA.

Programación de este jueves

La cartelera sigue presentando estrenos imperdibles para los amantes del cine. Para este jueves es el turno del film español “Buñuel en el laberinto de las tortugas”, de Salvador Simò, una película de animación que ha sido aclamada y premiada. Otra cita es la producción cubana alemana “El viaje extraordinario de Celeste García”, dirigida por el cineasta Arturo Infante.

En cuanto a las películas de la competencia en la categoría “Ópera Prima Ficción”, mañana se presentan títulos como “El despertar de las hormigas”, de la directora Antonella Sudasassi, una coproducción de Costa Rica y España; y “Caribe, todo incluido”, de Miguel García De la Calera, también coproducción dominico española.

En cuanto a la agenda de actividades, continúa el VI Dominicana Film Lab, en su segundo día donde se presentarán los proyectos participantes y se realizará la segunda clase magistral sobre guión: “La construcción de personajes”, que impartirá Tania Cárdenas, quien cierra la jornada con mesas de trabajo grupal basadas en la ponencia “La estructura narrativa del proyecto”.

Los organizadores reiteran que el programa del festival lo pueden descargar en la app disponible para IOs y Android DRGLOBALFILMFEST, de manera que puedan acceder a las agendas diarias de actividades y proyecciones de las películas de competencia y muestra del festival.