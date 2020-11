Una exposición fotográfica retrata con ironía y humor el confinamiento

Proceso creativo

En una conversación con Diario Libre a través de Zoom Daniel Harel, de 36 años y formado y graduado de fotografía en Chavón, habló del proceso creativo.

“La exhibición es una serie de 23 fotos que yo realicé durante el confinamiento y refleja muchos de los escenarios que vivimos cuando nos mandaron a casa las 24 horas prácticamente. Estaba estudiando fotografía en Nueva York por un año y un día nos dijeron —váyanse a casa hasta nuevo aviso (todavía no nos han avisado)—, de modo que empecé a fotografiar en la casa y realicé fotorretrato en casa y empecé a recibir comentarios en Instagram de gente diciendo que eso mismo les estaba pasando”.

Agrega: “Me di cuenta que básicamente estamos viviendo cosas simulares, estamos enfrentando los mismos desafíos”.

Parte de la exhibición tiene un componente interactivo donde con el celular se puede escanear un código y vivir una experiencia 3D recorriendo el apartamento.

Refiere que el componente humorístico viene porque se considera una persona graciosa.

La pandemia le hizo pausar un proyecto sobre el agua y personas que vivan en zonas con lagos, ríos y demás en la ciudad de Nueva York.

“Me despertó una creatividad y unas ganas de seguir fotografiando y fue una terapia porque me mantuvo bien ocupado y me agregó el factor humano. Las fotografías me acercaron a mucha a la gente a través de las redes. No he sentí aislado”, comenta.