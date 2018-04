Una nueva ola de atletas

SANTO DOMINGO. Regresa uno de los torneos de deportes electrónicos más importantes del país con el Game Over Tournament 2018 (GOT por sus siglas en inglés); evento que forma parte de la gira latinoamericana de CAPCOM, creadores de la serie de videojuegos de Street Fighter, y en el que algunos de los mejores gamers del mundo competirán hasta determinar un ganador.

Esta tercera edición del torneo se realizará los días 28 y 29 de abril en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y ha sido creado como una actividad en la que toda la familia podrá participar. Asimismo, jugadores casuales y principiantes tendrán la oportunidad de interactuar con gamers profesionales que competirán en un torneo que contará con más de 350 mil pesos en premios.

Actualmente hay jugadores dominicanos que representan al país en distintos campeonatos y eventos de eSports y que también están incluidos en el Top 30 de Latinoamérica y en el Top 50 mundial de Street Fighter. Entre los jugadores profesionales dominicanos que asistirán al evento están Saul Mena “Mena RD” (Street Fighter); Ray Rosario “DR Ray” (Street Fighter), Christopher Rodríguez “Caba” (Street Fighter); Daris Daniel “DR Gross” (Injustice/MKXL); William Sharp “Sharpyzard” (Super Smash Bros. 4); y Rafael Flaquer “Tiger Jochy” (Street Fighter). Entre los gamers dominicanos hay dos de ellos que viven a tiempo completo de los eSports son Ray Rosario y Saúl Mena, quien se coronó campeón de la versión 2017 de la Copa Capcom mundial gracias a su desempeño en el juego de Street Fighter.

“Ahora con la disciplina de los eSports ya los que son jugadores dejan de ser jugadores casuales y pasan a tener una disciplina deportiva con relación a los que son los videojuegos”, comenta José Holguin, uno de los organizadores del evento. “Ya en República Dominicana es importante que se empiece a sentir el compromiso con la comunidad de jugadores para que puedan ser deportistas electrónicos y que puedan tener apoyo”.

A lo largo de los dos días del torneo se realizarán las eliminatorias de los distintos juegos que están en competencia, pero aquellos que vayan al GOT 2018 y no que no van a participar en los grandes campeonatos también tendrán acceso al Fun-Zone, un área para toda la familia en la que tendrán acceso a equipos de realidad virtual, consolas retro, máquinas arcade retro, viedojuegos más actuales, torneos amistosos con móviles Xperia de FIFA18 y con consolas de FIFA18 y Banco Popular

Además de los videojuegos también habrá una competencia de juegos de cartas Yu-Gi-Oh! Esta es una competencia abierta a todo el público, pero para poder concursar es necesario mazo o deck de cartas certificadas. Los ocho finalistas de esta contienda obtendrán como premios cartas exclusivas valoradas ts en más de RD$40,000.