$!Una playa dominicana entre las 25 mejores del mundo del 2021, según TripAdvisor

El mayor atractivo de la República Dominicana para muchos extranjeros son sus playas y un sol caliente, además de la comida, que hacen de la escapada una experiencia única.

Es por eso que en las importantes listas, al menos una playa de Quisqueya entra en el renglón.

En esta ocasión, los “Travellers’ Choice Best of the Best” 2021, el honor más alto que otorga la página de viajes Tripadvisor, seleccionó a la playa de Bávaro Beach, al este del país, como una de las 25 mejores del mundo, ubicándola en el puesto 19.

“El agua es tan cristalina como en las revistas y la playa está bien cuidada para que no haya rocas. Un lugar de relajación total”, escribió el sitio TripAdvisor.es sobre nuestra playa, agregando que la zona tiene más de 35 hoteles y 506 alquileres vacacionales.

El año pasado Bávaro Beach también entró en la lista en el mismo lugar.

Entre los criterios están la arena blanca, costas escarpadas y porque son las playas con las que los viajeros sueñan durante todo el año.

Según el portal, los “Travellers’ Choice, establecidos desde el año 2002, son los únicos premios de la industria de viajes basados ​​en millones de críticas y opiniones de viajeros de todo el mundo. Estos premios anuales reflejan” “lo mejor de lo mejor” por servicio, calidad y satisfacción del cliente, desde hoteles y alojamientos hasta destinos, atracciones, restaurantes y experiencias.

Los demás playas y puestos colocan en el número uno a Whitsunday Island, en Australia.