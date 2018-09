Unas peculiares ‘señoritas” cantarán y bailarán para ti en Bellas Artes

“Orquesta de señoritas” se basa en una adaptación argentina, que es donde se comienza a utilizar hombres para interpretar a las protagonistas. Por esto es que los personajes son netamente femeninos, así que no veremos a los actores en ningún momento comportarse como hombres.

Su experiencia

Cada actor ha tenido que enfrentar nuevas experiencias. “Tienes que estar pendiente a caminar con los tacos de forma femenina, tienes que recordar el texto, tocar el violín y jugar con todas esas características dentro de este contexto. Tenía cinco años esperando este papel de mujer”, Pepe Sierra.

Philipp dice que la ha pasado bien a pesar de todo. “Ha sido un reto para nosotros, aunque la estamos pasando muy bien. Es un montaje muy interesante con una propuesta muy diferente a otras versiones”.

Otro feliz es Miguel Alcántara. “Esta es una gran oportunidad. Cuando me hablan de teatro de una vez digo que sí porque me saca de mi zona de confort. Luego de que leí el guion me di cuenta de que caí en gancho, pero en uno bueno”, dijo Miguel Alcántara.

Afirman que se trata de un drama exagerado que al final logrará sacar muchas carcajadas, pues al final la tragedia es tan grande que no queda de otra que reírse.

“Estamos tan acostumbrados a reírnos de nuestras desgracias para sufrir la mitad, que de seguro lo van a disfrutar”, afirma Taveras.

Al final, invitan a ser testigo de una noche muy importante en este cabaret en donde se juegan hasta la vida.