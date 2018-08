Univisión apuesta por el talento dominicano

SANTO DOMINGO. La comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York es la más numerosa entre los hispanos, por lo que no es de extrañar que Univisión 41 esté apostado por el talento nacional.

Así lo confirmó a este diario el presidente de la cadena, Roberto Yánez, quien dijo que los dominicanos está muy presentes en la cadena. “Para nosotros no es nada nuevo tener talento dominicano en Univision Nueva York. De 5.3 millones de hispanos en la ciudad, 1.7 millones son dominicanos, eso dice mucho de su importancia. Los dominicanos no son solo un grupo grande, es una comunidad que trae mucho talento a Nueva York, y ya es parte importante de lo que significa esta ciudad, por eso no es de extrañar que nos estemos acercando cada día más a esta gran comunidad”.

El evento que tuvo lugar en el Salón VIP, de Downtown Center, también contó con la presencia de Eric García, gerente de Ventas Radio; Antonio Román, director de Ventas; Ángela Moncayo, gerente de Ventas Televisión y Esteban Creste, que es director de Noticias.

A la actividad también se sumaron diferentes ejecutivos de diversas agencias publicitarias de la República Dominicana y medios de comunicación.

Muchos son los talentos locales que forman parte de esta plantilla de figuras que le hablan a la ciudad en español y con nuestro acento, algo que la diáspora valora mucho, lo que confirma Rafael Bello, comunicador dominicano que ha ganado dos premios Emmy, y que en la actualidad se desempeña como reportero del tiempo en el noticiero “Al despertar” y conductor de su noticiero digital.

“Me siento muy orgulloso, no solo de formar parte de la familia de Univisión Nueva York, sino de formar parte de esta evolución. La comunidad dominicana sigue creciendo y demostrando que puede hacer grandes cosas, en una de las ciudades más competitivas del mundo. Arrancamos con el mejor ánimo del mundo a las cinco de la mañana, despertando a la gente. La comunidad dominicana nos hace ser número uno en la Nueva York y por eso estamos aquí, para hablar del orgullo que sentimos de representar a nuestro país. El impacto que genera para nuestro público ver caras familiares es muy grande. Recibimos muchísimo cariño, porque más que periodistas, pasamos a ser parte de su familia”, comentó Bello.

Son tres plataformas, televisión, radio y portal digital, con la que cuenta la división en la Gran Manzana de Univisión.

En sus tres canales de información cuentan con una gran cantidad de dominicanos trabajando. Así lo resalta Esperanza Ceballos, destacada periodista dominicana ganadora de un premio Emmy. “Somos muchos los que estamos trabajando en la cadena. El público ve solo los que salimos en la televisión, pero la realidad es que somos muchísimos. Hay técnicos, camarógrafos, entre otro personal, hay veces que hasta yo me sorprendo. Tenemos muchos representantes”.

El encuentro contó también con la participación de los talentos dominicanos Brea Frank, Francisca Lachapell, el locutor y comunicador con más de 30 años de carrera Coco Cabrera y Luz García.

“Eventos como este demuestra que la cadena está puesta para nosotros. También demuestra la incidencia de nuestro país y la comunidad. Creo que somos más la gente trabajadora, somos definitivamente el motor productivo de esa ciudad”, afirmó Brea Frank.