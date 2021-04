Vakeró rechaza nominación a “Mejor videoclip” en Premios Soberano

El artista urbano Vakeró rechazó la nominación que le hizo la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) en la categoría de “Videoclip del año” de la producción audiovisual de la canción “Varón” en los Premios Soberano.

Al expresar su desacuerdo con la decisión de Acroarte, la cual fue revelada la noche de este martes en una transmisión a través de Color Visión, el popular intérprete sostuvo que la nominación se la merecen otros, no el.

“Gracias por su amabilidad, pero no me siento cómodo con eso de la nominación, creo que eso se lo merecen otros cantantes no yo, debido a que yo estuve enfocado en otras cosas. Gracias por la buena intención PREMIO SOBERANO”, escribió.

En la categoría a “Videoclip del año” figuran nominados, además de Vakeró “Amor intermitente” de Ilegales, así como “Tengo derecho” de La Insuperable, “Llórame” de Techy Fatule y “27 mensajes” de Lápiz Conciente/Shadow Blow.

Hasta el momento, dos artistas han hecho público su rechazo a sus respectivas nominaciones en categorías distintas. El primero fue el maestro de la danza Carlos Veitía, quien fue nominado como “Coreógrafo del año” por “Bailemos”, coreografía que no recuerda haber hecho entre los años 2019 y 2020, años que está premiando el gremio periodístico.

Los Premios Soberano son patrocinados por la Cervecería Nacional Dominicana. Aún se desconoce la fecha de la ceremonia, a pesar de que se adelantó sería en el Teatro Nacional. El director artístico es René Brea.