$!Ventaja o desventaja; dominicanos que nacieron en años bisiestos cuentan sus historias

Cuando Jeymi Febles dio a luz un 29 de febrero hace cuatro años, no se preocupó demasiado porque su hijo llegara al mundo en un año bisiesto.

Tampoco lo hizo Enmanuel Carrasco, un ingeniero civil que nació hace 28 años, también en un año bisiesto. Para ambos en cierto modo es una ventaja, porque sienten que su onomástico llega cada cuatro años, lo que les hace sentir más jóvenes.

Sin embargo, Dennisse Valerio de 20 años opina de forma diferente. Ella también nació un 29 de febrero. Pero ve esta particularidad como una desventaja que le enfrentó desde muy joven con las burlas de sus amigos, por no contar con una fecha específica de cumpleaños. Ella evita festejarlo y cuando lo hace suele seleccionar el 28 de febrero.

“Para mí nacer en un año bisiesto es una desventaja, por el bullying de compañeros y amigos por la fecha en que cumples años. Las personas suelen ser crueles en cuanto a la fecha, y suelen decir que no cumples años ese día. Hay diferentes situaciones donde la fecha 29 de febrero no es válida o no está en las bases de datos de las instituciones o lugares de recreación”, estimó la joven.