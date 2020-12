$!Viajando con Beethoven- los conciertos para piano

Artur Rubinstein - Beethoven: Piano Concerto No.3 - Concertgebouw Orch. - Bernard Haitink (1973)

El cuarto concierto, mi favorito por mucho, es novedoso, se inicia con una sosegada frase en el piano de cinco compases de fuerte carácter poético. La frase termina quedando abierta, y la recoge la orquesta de modo sorprendente, una auténtica declaración de intenciones de lo que será todo el concierto. Beethoven ahondará en esta relación solista-orquesta muy especialmente en el segundo movimiento; una página que transciende lo estrictamente musical. Su estreno tuvo que ser postergado hasta diciembre de 1808, dos años después de haber sido concluido, al no encontrar Beethoven ningún pianista para la parte solista, siendo estrenado por el mismo compositor al igual que había ocurrido con los otros conciertos predecesores. La versión de Emil Giles es de antología, hay que buscarla.

Disfruto enormemente del doble papel de solista y director. La duplicidad del director – pianista, dirigir desde el piano un concierto no es tarea fácil, poder triunfar en un concierto en el rol de pianista y director a la vez, es admirable. Una demostración de profunda madurez, serenidad, dominio del instrumento, de la orquesta y de la partitura, esa maestría me conquista, no todos la poseen y no todos salen adelante en el rol.