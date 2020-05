Video | Daniel Sarcos: “Nunca pensé que la pandemia sacaría de circulación a la humanidad”

Al presentador de televisión Daniel Sarcos nunca le pasó por la cabeza que hoy el mundo estaría atrapado por la pandemia provocada por el COVID-19. El coanimador del programa “La Guerra de los Sexos”, que conduce junto a Lizbeth Santos los domingos por Telesistema, abrió las puertas de su residencia en Miami a Diario Libre para comentar cómo ha llevado la situación junto a su familia.

En la conversación para este diario, el también conductor del programa “Aquí se Habla Español” manifestó que han tenido que utilizar las plataformas digitales para continuar con “La Guerra de los Sexos”, a pesar de que aún cuentan con programas grabados.

“Nunca pensé que la pandemia sacaría de circulación a la humanidad. Teníamos la visión de que esto podría durar unas tres o cuatro semanas, pero ahora estamos tratando de tomar las cosas con calma para que no nos haga más daño del que ya nos ha hecho”, apuntó el artista.

Agradeció a Dios que nadie en su familia ha sido afectada por el coronavirus. “Hasta el momento no tenemos contagiados en la familia, aquí en Estados Unidos no tenemos tampoco afectados”, dijo Sarcos, quien señaló que sus padres se encuentran en perfecto estado de salud en la República Dominicana.

Reconoció que ha comenzado a adaptarse a la nueva realidad en su casa. “Yo toda mi vida he viajado con mucha frecuencia y la verdad que nunca en mi vida había pasado tanto tiempo en un sitio sin tomar un avión desde que empecé a trabajar cuando tenía 17 años de edad. Imagínate lo que significa para mí estar más de 60 días en un mismo sitio. Naturalmente, lo estoy disfrutando porque me ha permitido conocer más profundamente a mi pareja con la que tengo ocho años y conocer más profundamente a mi hijo recién nacido, quien me ha brindado la oportunidad de ser papá las 24 horas”, aseguró.

La televisión

“La estrategia nos funcionó. Habíamos grabado diez episodios de ‘La Guerra de los Sexos’ y para esa ocasión solo habíamos estrenado tres. Luego utilizamos dos nuevos y ahora hemos comenzado a proyectar emisiones digitales a través de la plataforma Zoom. Todos nuestros invitados están desde sus hogares, el domingo tuvimos a varias nacionalidades. La próxima semana vamos con una edición digital”, comentó.

Confía en poder retomar sus labores en el país, sin embargo, entiende que en lo adelante deberán implementar un nuevo protocolo para protegerse tanto ellos como sus invitados.