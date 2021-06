Video | El momento en que María Cristina Camilo pensó que había ganado el Gran Soberano

La pionera de la locución dominicana, María Cristina Camilo, recibió el Soberano a las Artes Escénicas por su trayectoria ininterrumpida en el arte y la cultura nacional.

Sin embargo, lo que el público pedía era el Gran Soberano por los méritos más que merecidos en una carrera de más de 70 años en los medios de comunicación y 102 de edad.

El Gran Soberano 2019 y 2020 recayó en Niní Cáffaro y Romeo Santos, respectivamente.

Camilo agradeció el reconocimiento con humildad y con lágrimas en los ojos. No obstante, un video que se ha vuelto viral en las redes sociales este jueves da a entender que la también actriz pensó que había merecido el Gran Soberano.

"Jamás pensé que llegaría a obtener el Gran Soberano pero Dios me lo tenía reservado para que al final de mi carrera yo lo tuviera. Así que le doy gracias a Dios y al pueblo que me ha elegido", fueron las palabras de "Maíta", como es conocida con cariño en el corte que ha rodado por distintas plataformas.

El periodista Moises Salcé, que labora para Medios Telemicro y colabora para Despierta América, la abordó al salir a la sala de prensa con su reconocimiento especial y ofreció esa declaración.

En todo momento Maria Cristina Camilo se mostró orgullosa y agradecida. Cuando habló para todos los medios presentes en la sala de prensa pronunció las siguientes palabras:

"“Me siento honrada. Es tan grande su valor, he sido reconocida en cantidad, pero este especial, porque viene lleno de amor, del cariño de un pueblo que tanto me ha dado. He podido tener una trayectoria (en base a) bondad, honestidad, sinceridad, siempre teniendo presente el amor de Jesús”

“Gracias a Dios, al día de hoy puedo decir que lo único que he hecho es dar todo lo que he podido por mi carrera. Que Dios bendiga mi pueblo que con tanto amor me ha respaldado y que Dios siga bendiciendo a Acroarte, Cervecería y a todas las personas que pusieron su granito de arena para que yo está noche recibiera este gran galardón”, agregó la pionera de la locución emocionada.

PN rinde homenaje

La Policía Nacional rindió un homenaje a la carrera de la actriz y locutora María Cristina Camilo, así lo informó la institución a través de una nota de prensa, donde reseña que “se enorgullece en reconocer la trayectoria artística y humana” de esta profesional de los medios. El primer rostro y voz femenina en la televisión y la radio dominicana. Maestra de maestros.

“Nuestro director general, Mayor General Edward Ramón Sánchez González hizo entrega de una placa a la leyenda viva de la comunicación”, informa.

Datos sobre María Cristina Camilo

"Maíta”, como la conocen sus allegados, inició en los medios de comunicación en la década 50. Considerada la primera mujer en convertirse en locutora y el primer rostro femenino en presentarse en la televisión dominicana, cuando presentó el primer programa criollo, “Romance Campesino”.

Debutó como presentadora de televisión en el primer programa, difundido por la recién inaugurada empresa el primero de agosto de 1952, La Voz Dominicana, canal cuatro. Su primera tarea ante las cámaras fue presentar el programa “Romance Campesino”, en vivo y directo. Tras su debut, María Cristina siguió con otras tareas, incluyendo la lectura de comerciales, con su voz en off.