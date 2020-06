Video | La imitación del “corito” de Margarita a Chayanne por María F. Boyero en Tik Tok

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, se volvió tendencia esta semana luego de que ofreciera una entrevista a Santiago Matías “Alofoke” en el espacio “Sin censura”, donde respondió a la pregunta de si fuera soltera a qué famoso le haría un “corito”, siendo Chayanne.

La reacción de Margarita fue tan espontánea que generó cientos de reacciones e incluso, su audio ha sido utilizado para imitaciones en la popular red Tik Tok. Y la sido María Fernanda Boyero, la conocida odontóloga que se ha hecho famosa en Tik Tok por imitar al personaje de Plácida, de la humorista Nany Peña que recreó hasta con gestos la declaración de Margarita.

Con una copa de vino en la mano, Boyero hizo el ‘Lip Sync’ (Sincronización labial) entre risas y por supuesto ha generado miles de reproducciones.

“Ya yo lo estaba esperando este Tik Tok. Yo sabía que lo ibas a hacer jejeje. Buenísimo”, “Hahaahaha te estaba esperando por minutos”, “Chayanne, así mismo le llamamos la señoras mayores, cualquiera se desvela”, “Qué muchacho tan saludable”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Del artista, la vicepresidenta habló de forma muy jovial y dijo conocerlo durante la entrevista con Matías. Pero precisó que no quería ser malinterpretada. “Ay si, jajaja. Ay, anoche me desvelé viéndolo, ese muchacho tan saludable, tan lindo, tan bueno y yo lo conozco, yo no quiero que él me malinterprete, ay Chayanne, ay Dios mío. Chayanne, saludable, sano, atento, noble, tierno, además es un muchacho que nunca ha tenido problemas, fíjate públicos”, expresó de forma sonriente.

Además, dijo que le gusta la música de Maluma, J Balvin, Ozuna y de los locales Mozart La Para y Vakeró.