Video: Nany Peña celebra la popularidad de “Plácida” en las redes sociales

Que no me diga loca! ##placida ##nanypeña ##nanypenaoficial

Viral en TikTok

“Yo realmente estoy sorprendida. Mi hija que se graduó recientemente me había insistido que estuviera en las redes y ella me puso en esto. Esa aplicación de TikTok ya tiene cinco millones de seguidores...que me den aunque sea cincuenta centavos esa gente. Me siento feliz”, aseguró.

Nany Peña no lo esperaba porque se trata de jóvenes que no vieron el programa y que gracias a los videos se han enganchado con el personaje. “Realmente son adolescentes los que me están siguiendo”, indicó la artista.