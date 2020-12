Video | Nelson Javier “el Cocodrilo” anuncia su salida del canal 25

El veterano comunicador Nelson Javier “el Cocodrilo” anunció su salida de su programa “El show de Nelson” del canal 25 de Santiago.

Javier dijo que le envió una carta a los dueños del canal, pero que estos no les han respondido por lo que para él eso significa que no les “importa” y advirtió que se va “sin deber un peso”.

“Hoy es nuestro último programa en esta plataforma. Gracias, mil gracias a la familia Bermúdez. Gracias a la dirección del canal... Nos vamos porque debemos seguir cosechando y trabajando”, empezó contando el Cocodrilo.

“Y al día de hoy nosotros le enviamos una carta a la distinguida plataforma y no nos han contestado. Nosotros no le importamos a esta plataforma. Esto no es un pleito, esto es una despedida con cariño...”, agregó.

Advirtió que se va sin deber dinero. “Por si las moscas quieren decir que yo me voy de aquí debiendo dinero es totalmente negativo, y si le debo un peso que me lo hagan saber para pagarlo porque yo no le he vendido horas a nadie; a mí es que me han vendido mis horas y no se me ha dado la recompensa de lo mismo. Nosotros aquí sobramos, y como sobramos, nos vamos”, dijo el productor que también conduce Buena Noche TV.

Se someterá a un cateterismo

Nelson Javier también está batallando con problemas de salud. La semana pasada, el presentador de televisión reveló que será sometido a un cateterismo, semanas después de anunciar que sufrió un derrame ocular en uno de sus ojos, situación que le dificulta la visión, lo que según comunicó se podrá corregir con una cirugía.

Este jueves, en un video en su cuenta de Instagram, comentó que luego que le detectaron un derrame ocular en el ojo izquierdo los médicos procedieron a hacerle un análisis a su corazón.

“En esta oportunidad, quiero decirles la verdad. En semanas anteriores mis médicos oculistas detectaron un derrame ocular en mi ojo izquierdo. Eso equivale que los mismos me enviaron a hacerme un trabajo en el corazón y tengo arterias que no están en el nivel para trabajar el corazón perfecto”, narró el Cocodrilo con voz pausada.

Siguió contando que por tal razón este viernes se va a realizar un cateterismo para destapar las arterias “para que mi ojo pueda volver a ver”.