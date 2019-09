VIDEO | Reenvían conocimiento de la demanda que busca la nulidad del proceso electoral en Acroarte

“Lo que hicieron Carlos Cépeda Suriel y Maura Alcántara, miembros de la junta de elecciones de regalarle un voto a la plancha encabezada por Alexis Beltré, no está contemplado en los estatutos de Acroarte y es contrario a las más elementales reglas del derecho común”, reiteró el abogado.

Polanco explicó que la medida no tiene otro fin que no sea salvaguardar los recursos económicos del gremio hasta que un tribunal no se pronuncie sobre la demanda en nulidad de la decisión que tomaron los miembros de la Junta de Elecciones de Acroarte, el señor Carlos Cepeda Suriel y la señora Maura Alcántara, quienes decidieron de manera ilegal declarar a un ganador luego de que se verificó un empate en el resultado de las votaciones de 101-101 para la elección del Comité Ejecutivo Nacional.