Video | Sergio Carlo pide ayuda para concentración el ‘Trabucazo 2020’ del 27 de febrero

El comunicador Sergio Carlo, uno de los que encabeza la concentración en la Plaza de la Bandera este jueves 27 de febrero a la que han denominado ‘Trabucazo 2020’, solicitó ayuda económica a los interesados para el montaje del mismo que se derivará en un concierto con importantes artistas que se han unido a la causa, incluyendo Juan Luis Guerra.

Sergio Carlo aclaró que este dinero será para el montaje de los equipos de sonido y logística, agregó que los artistas no cobrarán por su participación.

En el video colgado en su cuenta de Twitter, el también locutor dijo que el dinero se reunirá en el portal Donorbox.com y Jompéme. “Este evento cuenta con el apoyo de renombrados artistas y personalidades que, junto con el pueblo, demostrarán que nosotros los ciudadanos tenemos la última palabra. Para la realización de este evento se necesitan fondos para el alquiler de equipos y logística, ojo, los artistas y mucha gente que están colaborando no están cobrando dinero, pero, para el resto del montaje sí necesitamos recursos. Hemos habilitado una cuenta con Jompéame. Se va a publicar todo el dinero recolectado, el uso que se le dio y si queda un dinero adicional entonces se va a donar a una entidad sin fines de lucro”, explicó.

El monto estimado ronda los RD$2,300,000 y han recaudado más de RD$126,143.

No obstante, en las redes sociales Sergio Carlo ha sido bombardeado por fuertes críticas puesto que el objetivo principal es una protesta, no un concierto.

Rita indiana, quien anunció que asistirá a la Plaza de la Bandera este jueves, replicó: “Mi gente, no es un concierto, es a unirnos a la manifestación como pacífica con nuestros hermanos dominicanos”.

“¡No quiero concierto! Quiero que protesten a mi lado como ciudadanos! Esto no es entretenimiento, Sergio Carlo. Gracias por la intención pero no desvirtúen el objetivo ni el medio!”, escribió @JulioPerez11. “Que Sergio Carlo se le ocurra hacer un concierto, que nadie pidió, que no es necesario, y que para colmo pida cuartos para eso”, dijo @dtezanos.