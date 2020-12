Video | Waddys Jáquez protesta por exclusión de artistas de otras áreas

El actor y director criollo Waddys Jáquez se quejó este martes por la exclusión de los artistas de otras áreas de las actividades que realizará el Gobierno para las fiestas navideñas y otras cuando la pandemia lo permita con la contratación de unos 70 artistas populares y la disposición de 70 millones de pesos.

En un video contado por él que ilustró su sentir con imágenes de figuras famosas y de la situación del arte, Waddys lamentó que el arte no tan popular no haya sido valorizado por ninguno de los gobiernos que ha tenido el país.

El jurado de Dominicana’s Got Talent (DGT) pidió respeto por los actores, escritores, bailarines, folcloristas o artistas de otra disciplina que también trabajan en el sector, pero que quizás no tienen tantos seguidores.

“Yo no he vendido millones de discos, no he protagonizado varios escándalos.... Soy tan solo un actor, escritor y director dominicano que ha trabajado por casi 30 años, que ha representado nuestra nación y su cultura en más de 10 países, que ha contado sus historias y desarrollado un trabajo digno”, manifestó el director de “La barbería”.

Manifestó que, aunque fuera del país han valorado su trabajo y el apellido de ser -dominicano- lo llena de orgullo, se cuestiona cuando ve que la alfombra roja del Palacio Nacional se tiende “para reunir y escuchar las necesidades del sector más popular de la clase artística nacional, un grupo fabuloso en el cual hay gente que quiero y admiro, pero que no incluye ningún actor, escritor, bailarín, folclorista o artista de otra disciplina que también trabaja en pro del arte y la cultura”.

Expresó que la nación merece algo más que bachata, balada, merengue, salsa y dembow y lo hace cuestionar “la valorización que le han dado todos los gobiernos de nuestro país al arte que realizamos”.

“No pido que nos den reconocimiento, ni que nos incluyan en sus fabulosos cocteles, solo pido respeto y una mejor valorización para los artistas que no le sumaremos muchos followers (seguidores) a su cuenta de Twitter, pero que dignamente tratamos de alimentar una nación hambrienta de buen arte”, concluyó.

Su mensaje ha sido elogiado por los teatristas y otras figuras del arte.

“Sin ustedes no hay nada. Amo los actores y bailarines. Creo que son mucho. Mi admiración y respeto”, escribió Tueska.

“Qué bien dicho amigo”, abundó la comunicadora Mariasela Álvarez.

“Siempre, siempre somos los más golpeados”, dijo la teatrista Rosa Aurora.

Fausto Mata, Mariano Lantigua del grupo Aljadaqui, Covi Quintana, Nathalie Hazim, Mark B, entre otros también se quejaron.

“¿El humor, el rock, el pop no existe?”, fueron parte de los comentarios en las redes.

Mientras tanto, el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, explicó en varios mensajes en su cuenta de Twitter que el dinero entregado no es un regalo y enfatizó que los dueños de orquestas deberán pagarle a sus músicos y a todo el personal.