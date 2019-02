$!“Visión 4 arte abierto” a favor de la plástica nacional

“Queremos proyectar nuestra creación artística de nuestros compañeros en República Dominicana. Y es precisamente eso lo que buscamos con la inauguración de esta exposición que no solo se presentará en Santo Domingo, sino que ya se han iniciado gestiones para que sea llevada a otros centros culturales del país y del exterior. La Unesco, por ejemplo, a través de nuestro embajador José Antonio Rodríguez ha iniciado actividades en París y como parte de eso, en junio próximo estaré allí dictando una charla y mostrando nuestros trabajos”, comentó Elsa Núñez, ganadora del Premio Nacional de Artes Visuales.

Sobre la creación de “Visión 4 arte abierto”, Núñez expresó que desde un tiempo han venido acariciando la idea de convertir en realidad el proyecto de Antonio Guadalupe. “Queremos que el arte dominicano se conozca más allá de la frontera dominicana. La obra de nuestros artistas solo se conoce aquí y esa iniciativa nos une”, puntualizó Elsa.

Antonio Guadalupe interviene para abundar. “Este grupo lo que trata es la difusión del trabajo que estamos haciendo y no hablo de nosotros de manera particular, sino de artistas que no tienen la posibilidad de hacer una exposición aquí y en el exterior. Vamos a viabilizar su situación si desean exponer”, indicó Guadalupe.

Proyectos culturales independientes también tendrán acogida. “Estamos lanzando este grupo con la esperanza de poder lograr el patrocinio y de esa manera desarrollará nuestra agenda”, señaló.

Al solicitar apoyo para los artistas plásticos, José Perdomo lamentó que empresas que en otros tiempo los acompañaban hoy no existen.

José Perdomo reveló que cada uno de los expositores llevará 15 pinturas y 15 dibujos, grabados y serigrafía. “En mi caso llevaré trabajos en formato grande y pequeño. Creaciones actuales y obras conocidas. Es una combinación para que el público pueda ver lo que estamos haciendo”, sostuvo

Obras que datan de los años 60 hasta este tiempo. “Mis obras serán inéditas y no solo hablo de las pinturas, sino de los dibujos. Es una creación que aún el público no conoce las cuales esperamos sean del agrado del público que acuda a la exposición”, señaló Antonio Guadalupe.

La colectiva recoge diversas temáticas que irán desde la ecología, expresionismo, espiritual, lo astral, del ser humano y del medio ambiente. “Es una variedad interesante porque muestra aspectos importantes de la humanidad”, contó Elsa Núñez.

Durante la exposición que estará abierta al público hasta el mes marzo han programado una serie de actividades que incluye coloquios, seminarios, conversatorios. “Pretendemos llegar un gran vacío en el sector de las artes plásticas nacional y gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y la Galería Nacional de Bellas Artes a través de Marianne Tolentino se va a materializar”, comentaron.

Los artistas aprovecharon su visita a DL para anunciar que respaldarán la directiva de Miguel Gómez, quien ganó la presidencia del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos recientemente. “Ahora vamos a tratar de que se levante de nuevo, le hacemos un llamado a todos nuestros compañeros para que se integren”, expresó Elsa Núñez.