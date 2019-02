$!Vistazo a anuncios del Super Bowl que cayeron mal

2018: EL ANUNCIO DE LOS CAMIONES RAM

2013: EL ANUNCIO DE VOLKSWAGEN Y LOS JAMAIQUINOS

2013: GODADDY Y LA MODELO BESANDO AL NERD

2011: GROUPON Y SU ANUNCIO DE SERVICIO PÚBLICO

1999: EL ANUNCIO DE “JUST FOR FEET”

La ya desaparecida empresa de ropa deportiva Just For Feet exhibió un anuncio de militares de raza blanca en un vehículo Humvee persiguiendo a un hombre africano en el desierto hasta que lo capturan, drogan y obligan a ponerse zapatos deportivos.

Muchos consideraron que el segmento fue racista. Just For Feet demandó luego a la agencia publicitaria responsable, Saatchi & Saatchi. Al final, Just For Feet se declaró en bancarrota y fue acusada de desfalco e irregularidades financieras aunque nada de eso estuvo vinculado con ese anuncio. La empresa dejó de existir en 2004.