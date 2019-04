Vive el amor al estilo de “La Traviata”

Para lograr este viaje al pasado fue vital el trabajo del gran modisto Leonel Lirio. “Ha representado un gran reto para mí trabajar en una ópera. Como creador, trabajar inspirado en los años 50 representa volver al glamour de la moda dominicana. Se vestía con esplendor a pesar de vivir en una dictadura, pero era la época en que la gente asistía a grandes fiestas. Me encantan los años 50 y apoyado por un gran equipo lo hemos logrado. Representa mi regreso al mundo del espectáculo”.

La historia, ambientada en los años 50 en la República Dominicana, hará que sufras con la desgraciada historia de amor de Violetta y Alfredo, te deslumbres con los hermosos vestuarios diseñados por Leonel Lirio, te deleites con las coreografías creadas por Carlos Veitía y, por si no fuera suficiente, te emociones con las hermosas voces y la música dirigidas por el maestro José Antonio Molina.

Las voces

La historia

Dividida en tres grandes actos, “La Traviata” que en español significa “La extraviada”, cuenta la historia de Violetta, una mujer de la vida alegre que termina enamorándose de Alfredo, un gran hombre al que no le importa su pasado, pero la presión social, los chismes y una grave enfermedad los separa. “Es una historia de amor famosa, al nivel de Romeo y Julieta. Esta novela, acompañada de la música maravillosa que tiene, emociona y le llega a cualquiera al corazón”, afirma Fidel López.

Subtítulos

Si te preocupa no entender lo que se canta en este montaje, no te preocupes más. La producción ha añadido una gran pantalla que traduce del italiano al español. Así no te perderás ni un solo momento.

El talento dominicano está presente con más de 130 personas en escena. “La Traviata” es una tragedia que envuelve una gran historia de amor.