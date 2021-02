Vladimir Velázquez: “Lo que hace falta es querer de veras que se realice la Bienal”

Vladimir no se inmuta. No se turba. O eso aparenta. Lo que pasa es que tiene “un truco”, permiso para decirlo tan llanamente: lo que pueda espantarlo, el artista se hace cargo y lo saca todo de adentro dibujando y pintando, pinta y pinta a un alto nivel (lo que molesta, lo que apesta, lo que mata, lo que hiede, lo que enfurece, lo que asusta y da pesadillas...). Lo que pudiera quedarle, probablemente se desvanece al caminar cotidianamente entre el verde espeso del parque Mirador del Sur, cercano a su casa que es también su taller.

R: Qué pregunta tan interesante la que me haces y para la cual no tengo respuesta, porque tanto tú como yo y otros muchos pensábamos que, ante lo acaecido, a la mentalidad de todos le iba a cambiar el programa o el chip que llevamos entre las sienes, y las cosas iban a ser diferentes, es decir, destinadas a un mundo más paciente, compasivo y empático, pero por desgracia eso no se ha visto.

Sin embargo, con estupor y vergüenza vemos que eso no se va a dar, no se van a congelar esas deudas sino todo lo contrario, se va a seguir prestando para halar la soga hasta estrangular a esos países para que nadie pueda salir del presente atolladero sin solución posible, a menos que esos organismos en contubernio con los buitres usureros de sus acreedores, lleguen a plantearles lo que se ve venir, el cambio de la deuda por territorio.

R: Por ahí se dice que el hombre es el único animal que se da varias veces con la misma piedra, y me temo que ante esta catástrofe no solo de salud, sino económica, social, política y hasta espiritual, la humanidad no ha aprendido absolutamente nada. Muchos pensábamos, de manera ingenua, que algo en nuestro fuero interno iba a cambiar ante un imponderable tan grande y monstruoso como lo es esta enfermedad, una verdadera peste como las que asolaron al mundo en otras épocas carentes de los avances científicos con los que hoy contamos. Por tal motivo, se pensó que los pueblos y todas las naciones se iban a unir hombro con hombro a fin de colaborar para hallarle no solo una cura médica al covid-19, sino para que los organismos internacionales, como el FMI, el Banco Mundial y otros, congelaran y hasta condonaran las deudas contraídas desde hace decenios de las naciones más pobres.

P: ¿Cómo ha pasado Vladimir el artista estos meses de confinamiento y distanciamiento, de noticias funestas y noticias falsas, fuegos devastadores, protestas antirracistas, de fallecimientos de seres queridos, expectativas, vacunas, cuidados y prevenciones?

R: No te niego que ha sido un poco difícil de sobrellevar sobre todo porque a mí me gusta mucho pasear, caminar al aire libre en la naturaleza, y lo hago no solo como ejercicio físico, sino como un modo de meditación (o pensamiento peripatético), ya que cuando lo hago me retrotraigo de todo y pienso en muchas cosas mientras disfruto del paisaje, en este caso de nuestro bello parque Mirador del Sur.

En esas caminatas, no son pocas las veces que me surgen las ideas para las imágenes que suelo dibujar o pintar, y las veo en todos sus detalles, siguiéndome durante días o semanas enteros hasta que las puedo materializar en un boceto o un cuadro terminado. Ahí esa criatura me deja tranquilo en tanto que otra se mete a hacer lo mismo como una tijereta.

Las caminatas las he tenido que limitar a la azotea del edificio en donde vivo y me he tenido que aclimatar a ese espacio, pero en lo fundamental, lo que ha hecho que este tiempo haya sido más llevadero y fructífero, es el estar rodeado de mi familia (mi esposa y mis dos hijas), sabiendo que están bien, que dentro de esas limitaciones que nos han impuesto las circunstancias, estamos seguros y protegidos. Eso es algo que por lo menos a mí me tranquiliza.

Como mi oficio es un trabajo muy solitario, eso no ha hecho mella en mi desempeño, más bien todo lo contrario, pues dentro de esas cosas que me ha impuesto el confinamiento he podido explorar otros derroteros que hacía tiempo acariciaba de corazón, como atreverme a escribir un libro de cuentos con temas, no te lo voy a negar, sórdidos y de realismo fantástico con un toque de humor negro, el cual está ahora en proceso de revisión y cuyas ilustraciones son realizadas por este servidor. A ver qué sale de ahí...

P: ¿Cómo comulgan su mundo interior pictórico, descrito como oscuro, plagado de monstruos, demonios, deformidades, bestias sin luz, escenas apocalípticas, infernales, y su postura militante y consciente, tan vertical, positiva y propositiva sobre problemas sociales, ambientales, éticos, culturales, sin faltar los políticos?

R: Pues conviven sin problemas y, muy por el contrario, se retroalimentan. Por formación familiar e íntimas convicciones espirituales y éticas, siempre he intentado ser una persona que comulga con los valores tradicionales de la familia, de la patria y de la libertad, de los derechos que tiene toda persona de vivir una vida digna y decente en su propio país. A la vez, tú sabes que en nosotros medran muchos reflejos no gratos del mundo del inconsciente, como lo es la dualidad planteada por Jung, es decir, sobre las fuerzas contrapuestas en un mismo individuo, de modo que la llamada “sombra”, ese receptáculo de fuerzas interiores, se complementa con nuestro ente consciente para poder existir e interactuar con los demás semejantes.

Como entidades sintientes, necesitamos de esa polaridad tal como todo el universo se estructura en medio de esas energías antagónicas, de lo contrario nada sería lo que es. La noche necesita del día al igual que la alegría de la tristeza, lo bello de lo feo, en fin, un juego de contrarios que son las fuerzas de las que tanto hablan los orientales: el denominado yin y yan del taoísmo o la danza de la destrucción y el renacimiento de Shiva en la tradición védica. Todos estamos conformados de eso, de un doctor Jekyll y un señor Hyde conviviendo en el fondo de nuestras psiquis, y con los cuales debemos tratar de congraciarnos a fin de ser entes conscientes y plenos en nuestras virtudes y limitaciones.

Esa sombra, así denominada por Jung, es el material del inconsciente del que se nutre fundamentalmente el artista: un cúmulo de contradicciones, anhelos, pulsiones y deseos insatisfechos que en manos del espíritu creador se convierte en el material para configurar su modo de expresión y que es, a mi modo de ver, uno de los grandes misterios de la creación artística. En el fondo, por mucho que uno indague, busque e intente encontrar algún razonamiento lógico de cómo se da el germen de cualquier obra de arte, no se puede (ni se debe) explicar ese mecanismo de la creación por muchos litros de tinta vertidos en especulación teórica.

No puede explicarse el eureka que dio a mitad de camino un colombiano para unas ansiadas vacaciones junto a su familia, devolviéndose de inmediato a la ciudad para trancarse durante largos meses y sacar de ese encierro una de las obras fundamentales de la literatura universal; o el crear una metafísica del arte en donde se explique que la labor del escultor es simplemente liberar a la figura que se halla atrapada en la piedra, o que con cuatro notas repetidas en un cierto sentido rítmico a modo de tema, se pueda realizar una de las obras cumbres de la música de todos los tiempos.

P: Ha dicho que una obra (suya) ha de golpear al espectador, debe moverlo y suscitarle la emoción, y que si una obra no logra eso “para mí tiene problemas”, “no funciona”, como lo expresó en el conversatorio Tardes de la Crítica, organizado el pasado 10 de diciembre por la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la UASD. ¿Es una intención al momento de crear, un elemento al que pone atención en la fase de concepción y composición de sus cuadros?

R: Para mí las obras que más me han llegado al corazón, las que más me han movido o conmovido en todo mi fuero interno, son las que me han dado como un trancazo en la cara, una sacudida profunda de mi ser, diciéndome: “mira, aquí estoy, existo”, desde libros que me han dejado literalmente sin aliento como Crimen y castigo o La muerte de Iván Ilich, a conmoverme hasta las lágrimas al escuchar el adagietto de la Quinta sinfonía de Mahler o el ´¿Va, pensiero’ del Nabucco de Verdi; a quedarme con la piel de gallina, tembloroso, cuando pude ver La muerte de Ofelia de Sir John Everett Millais en el Tate gallery, los paisajes de Venecia de Canaletto, los autorretratos de Rembrandt o algunos de los grandes trípticos de Bacon.

O la primera vez, cuando entraba ya en la adolescencia y vi arrobado 2001: Una odisea del espacio de Stanley Kubrick, sensación que nunca ha menguado con el tiempo.

Estas son experiencias poderosas que lo marcan a uno de por vida y cuya explicación viene dada por la grandeza de los artistas que realizaron esas obras, aún cuando uno no las haya comprendido del todo en el momento en que las contempló por vez primera, necesitándose de más madurez y lecturas para poder penetrar en toda la riqueza y complejidad de sus significados más profundos. Pero entiendo que el talento del “verdadero” artista es tan grande y tan arrollador su fuego comunicativo, que llega sin más, desde el más avezado de los expertos hasta el más humilde de los mortales, para convertirse en parte del acervo cultural de los pueblos.

Para responderte a tu pregunta, te diría que sí, me esfuerzo mucho tratando de que lo que haga tenga un impacto, que mueva en el espectador una fibra íntima y, si ello llega a ocurrir, entonces me siento muy contento.