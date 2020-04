$!Volar chichigua en tiempos de cuarentena

Primera parada: la Ciénaga. Allí no encuentro mucho. Apenas un par de fotos de una patrulla motorizada que pasaba y ya está. Me retiro.

Cruzamos el puente Francisco del Rosario Sánchez, continuamos por la avenida San Vicente de Paúl y giramos hacia la derecha en la calle Juan Pablo Duarte. Observamos el mismo panorama que en el otro barrio: calles vacías, a excepción de un señor que alcanzo a ver más a delante.

Me desmonto de la camioneta, tomo mi cámara y me le acerco. Justo al centro de la calle golpea un halo de luz del sol en dirección oeste-este. El señor pasa por allí, el sol le golpea a contraluz. Oprimo el disparador y reviso la foto.