$!Vuelve el fenómeno televisivo: Dominicana’s Got Talent anuncia ‘open casting’ virtual

Se lucieron bailarines, acróbatas que dejaban a todos con el corazón en un hilo, magos, actores y cantantes. Dominicana’s Got Talent se convirtió en la principal plataforma para conocer nuevos talentos en diversas disciplinas en el país.

Sus productores tenían un objetivo claro: enaltecer el orgullo dominicano a través de expresiones artísticas y reunir nuevamente a las familias en frente del televisor con una propuesta sana y de calidad, y lo consiguieron.

Ahora el fenómeno televisivo regresa para una segunda temporada, la que trae cambios por la pandemia del COVID-19, pero con la misma calidad y un mayor número de talentosos artistas interesados en exponerse ante el público y el jurado.

Diario Libre conversó con su productor Tuto Guerrero, quien emocionado dio detalles de la nueva edición, incluyendo el gran open casting virtual que se llevará a cabo desde este viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto.

“Los talentos son impresionantes, nos ha sorprendido la cantidad de talentos que tenemos este año, que ha sido casi el doble que los de la pasada temporada. Nos estamos moviendo hacia el gran open casting virtual, donde estamos listos para evaluar hasta 1,200 personas por día, fue uno de los primeros países en iniciarlo. Después, analizamos todos los posibles participantes y hacemos nuestra selección final que será para los programas grabados en septiembre”, aseguró sobre los talentos que se han presentado de manera virtual.

Para la selección hay 27 personas conocedoras que analizarán cada video enviado, que hasta el momento son más de 8,200, casi el doble que el año pasado, cuando llegaban casi a los 5 mil. A juicio de Guerrero, sorprendentemente la cuarentena ha hecho que haya un mayor número de interesados, además del éxito de la temporada anterior.

“Ya no hay barrera de clases sociales, ese es un gran logro de cualquier proyecto de televisión. Regularmente no todas las clases sociales entraban en una misma dinámica y nosotros hemos logrado que no haya una separación, eso lo hemos visto en los castings”, reseñó.

El productor dijo que están avanzados de cara a septiembre. “Ya tenemos prácticamente todo el material en cuanto a talentos para realizar el programa ”, confesó emocionado.

En relación con los protocolos a seguir para la realización del programa en medio de la pandemia detalló: “Todo sigue viento en popa, inicialmente tenemos que adaptarnos a grabar sin público por el tema del COVID-19, y hemos implementando todos los protocolos establecidos por la franquicia”.