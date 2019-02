Wilfrido Vargas sigue abrazado al merengue

SANTO DOMINGO. Wilfrido Vargas vive una excelente etapa en su carrera, luego de su retorno a los estudios de grabación para dar vida a “El Cuchicheo”, un merengue con nuevos colores que lo han traído a la escena local. Más allá de remozar su repertorio, los cambios que experimenta su carrera le llegan en medio de homenajes trascendentales como el otorgado por la Academia Latina de la Grabación, que reconoció sus grandes aportes a la música al otorgarle el Premio a la Excelencia Musical el pasado año.

El 2018 también fue el año en el que el popular merenguero entregó al público su libro “Me volviste loco, Wilfrido”. Además, recibió un tributo con motivo de la celebración del 50 aniversario de la legendaria banda Fania All Star, de la que fue su trombonista, y fue declarado embajador cultural del Instituto Latino de la Música. “Son muchas noticias positivas las que han estado sucediendo en este momento”, proclamó el artista al visitar las oficinas de Adriano Miguel Tejada, director de Diario Libre.

Con una trayectoria de éxito, Wilfrido Vargas ha acumulado numerosos reconocimientos. Recordó con agrado los galardones recibidos en Estados Unidos, México y en Puerto Rico.

“Mucha gente no sabe que fui trombonista de la Fania All Star y ha sido un grato honor”, apuntó el reconocido músico.

El homenaje realizado por el Senado de Puerto Rico, lo acogió con mucha gratitud. “Yo tuve el honor, paradójico, de ser trombonista de la Fania All Star, digo paradójico, porque todo el mundo me conoce como trompetista. No puedo estar en la entrega de esta distinción que se nos hace, pero quiero felicitar y saludar a toda la gente que fue mi compañero en el álbum Havana Jam donde tuve la oportunidad de ser el intérprete junto a Héctor Lavoe, del tema “El Barbarazo”. Gracias por tan alta distinción, felicidades a todos mis compañeros”, comentó agradecido el polifacético músico.