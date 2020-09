$!Ylonka Nacidit-Perdomo: “Si estoy dentro del mundo literario es solo por azar o por aquiescencia”

Recorrido

Ylonla Nacidit Perdomo, nacida en Santo Domingo, es escritora, investigadora senior de género, editora y diplomática.

Además, es directora-fundadora del portal digital República Fémina e historiadora de la fotografía. Custodia del legado documental de Belkiss Adrover de Cibrán y Frank Adrover Mercadall, denominado la “Colección fotográfica Adrover” y el legado documental de Abigail Mejía. Es albacea literaria de la autora Hilma Contreras.

Desde finales de la década del 90, guiada por la académica holandesa Catherina Vanderplaats, profesora emérita de Concordia University, en Montreal, investiga la obra de autoras de los siglos XIX y XX.

Ha obtenido varios premios y distinciones, entre ellos «Diploma de Honor» de la Municipalidad de Santa Cruz [Chile, 1992], por su labor en la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Escritores, en reconocimiento a su trayectoria en las letras iberoamericanas; Medalla al Mérito del Instituto Cultural «Rubén Darío» [Chile, 1992]; Premio «Alfonsina Storni” de la Embajada Argentina y la Fundación de Mujeres Latinoamericanas [SD, 1992]; Escritora Distinguida de The Seventh International Conference of The Asociación de Literatura Femenina Hispánica [Boulder, 1996], Special Thanks to the Writers en la XI Conferencia Internacional de la Asociación de Literatura Femenina Hispánica [Arizona, 1998], Perfomance Poetry, Sixth International Conference of Caribbean Women Writers and Scholars (Grenada, 1998), Invitada de Honor de la Celebración Cultural del Idioma Español [Universidad de York, Toronto-Canada, 1999].

Por su libro Altagracia Saviñón o la discontinuidad del instante la International Writers and Artists Association le otorgó el Premio «Best Editor Essay 1998».

Su obra poética ha sido antologada y traducida al inglés en Common Threads Afro-Hispanic, Women’ s Literature de la doctora Clementina Adams de University of Clemson, Estados Unidos, realizada por Ediciones Universal de Miami; en el Suplement 14 Internacional poetry de la Internacional Writers Association, en Moorhead; en...Y vamos haciendo camino de Ediciones Torremozas de Madrid; la Antología de la Revista Mairena, de Puerto Rico; Confluencia de University Press of Colorado.

Su bibliografía literaria publicada comprende numerosos ensayos y varios los poemarios, entre ellos Contacto de una mirada, Arrebatos, Luna Barroca, Papeles de la noche, Octubre, Triángulo en trébol, Triángulo en Trébol/ Triangle in trefoil Edición bilingüe, Hacia el Sur, Contemplación, La sombra del Amor, Dentro del Bosque y Carta al Silencio.