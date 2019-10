$!Sergio Ramírez: “Yo me inscribo en la lista de los intelectuales derrotados por la política”

Hoy en día estamos viviendo una revolución mucho más profunda en la civilización, porque el artilugio de lo digital no sólo afecta la comunicación, la lectura, sino que lo afecta todo. Es decir, un apagón digital significa que la civilización se paraliza. Un apagón digital significaría que no funcionarían ni la radio ni las televisoras, ni las gasolineras, ni los autobuses, ni los trenes, ni los aviones. Es decir, todo depende del mismo chip y nosotros estamos apenas en el umbral, entrando en el umbral de esa transformación.

Es un cambio de civilización. No es un cambio de la forma de comunicación. Yo creo que quizás los contemporáneos de Gutenberg no se dieron cuenta de lo que estaban viviendo, en la transferencia profunda que tenía que el conocimiento saliera a las calles. Es lo que pasó con el libro. No hay que olvidar que los libros se elaboraban en los conventos y había monjes que pasaban toda su vida escribiendo un solo libro, dibujando, iluminándoles las letras a mano. Esos libros se guardaban en los conventos. Imagínate lo que pensaría un monje al escuchar gritar por la ventana que habían inventado una máquina diabólica que produce libros, en aquel tiempo. Y después de imprimir la Biblia se comenzaron a escribir, se imprimieron textos profanos... La posibilidad de conocer las ideas ajenas... Lo que eso significó para la humanidad y para el pensamiento crítico de la gente. Muy pronto vendría Voltaire y se pondrían a circular por toda Europa ideas iluministas de transformación, las ideas de Montesquieu, las ideas de Rousseau. Eso es producto de la democracia en la lectura que trajo el libro, obviamente para los que sabían leer.

No sabemos lo que va a pasar. Yo estaba leyendo el otro día un artículo sobre el mundo digital cuántico. Ya hay computadoras capaces de hacer operaciones en un segundo que tardarían diez mil años... Entonces lo que eso va a significar para el conocimiento, para la comunicación, no lo sabemos. Todos los instrumentos que manejamos hoy día como el WhatsApp y el Instagram dentro de cinco o seis años los veremos como piezas de museo, porque vendrán otros instrumentos mucho más veloces, mucho más abiertos, mucho más dinámicos que los van a sustituir.

Ya el Facebook está pasando de moda como forma de comunicación. Está siendo sustituido por otro procedimiento para comunicarse. Estamos viendo la desaparición de los periódicos impresos. Nunca imaginé que iba a presenciarlo en mi propia vida, es decir que se acabaran los periódicos, que se están acabando. Eso es algo que inevitable. Desde luego que es un cambio de civilización. El hecho de que la gente no lea periódicos no quiere decir que ya no le interese informarse. Es otra forma de informarse y lo que vamos a ver en el futuro es que cada quien va a hacer su propio periódico en su pantalla, de acuerdo con los intereses que tenga. Si a mí no me interesan los deportes no tengo por qué estar pasando páginas de deportes. Yo voy a hacer mi propio periódico si quiero saber qué está pasando en Francia, Italia, España, qué pasa en el mundo de la cultura. En otras cosas no me voy a interesar. Entonces, tendremos la especialización de la comunicación, la comunicación personal.

Cada vez estos los instrumentos se van a volver más personales, con todos los riesgos que tiene, porque el gran riesgo en esta transformación en la información, en la comunicación y en el mundo digital es la sociedad del gran hermano, de que podamos ser todos controlados por unos hilos invisibles como está ocurriendo ya en Occidente, porque todas estas grandes compañías de comunicaciones se prestan recursos unos a otros de los perfiles de la gente, para llegar a los perfiles de la gente ya no solo en términos comerciales, para entrar a tu casa y decirte no solo el mensaje comercial sino también el mensaje político. Ya en Estados Unidos y en otros países el mensaje político se dirige en función del color de piel de la gente, la formación educativa, el entorno familiar, y en la China ya hay un sistema que te sigue por la calle a través de tu propio perfil. Tú vas por la calle y a través de tu propio perfil esa información es transmitida a un cerebro de la Policía y se dice este hombre es peligroso porque una vez asaltó un banco y está cruzando frente a un banco. No es ya “1984” (novela de George Orwell). “1984” pasó hace tiempo. Estamos yendo hacia un mundo diferente y lo que no sabemos es cuánto vamos a ser de nosotros mismos o cuánto nos van a quitar de nuestra propia individualidad y nos van a meter en un molde colectivo.

En los años 90 usted decidió dejar atrás la política y centrarse más en la literatura. ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a tomar esa decisión?

Yo me inscribo en la lista de los intelectuales derrotados por la política. Yo me siento muy orgulloso de estar en la lista de Juan Bosch, de los que nunca pudieron realizar un proyecto de poder, porque ese proyecto de poder no se correspondía con la realidad circundante... Es una tragedia, ¿no?, que alguien como Juan Bosch, Rómulo Gallegos o Mario Vargas Llosa tengan un proyecto de poder distinto, de país, y la realidad no le dé el eco suficiente para poderlo realizar.

Entonces resultamos derrotados por el caudillismo tradicional y en un momento determinado me di cuenta de que no era ese tipo de político que lo patean en el suelo, le clavan cuchillo y se levanta como que nada y vuelve a empezar, que las derrotas no significan nada porque su vocación es seguir allí hasta volver... Es una vocación. Esa vocación yo no la tenía. Yo había estado en la revolución como intelectual, como escritor. Me di cuenta de que el proyecto por el poder en el que yo había luchado no iba por buen camino que yo consideraba, y no solo yo, sino un grupo de gente importante en Nicaragua, intelectuales, gente que había luchado contra Somoza, que pensábamos que no era lo que el país merecía. Intentamos un cambio.

Nos tragó el caudillismo nuevo, esas arenas movedizas, y yo en lugar de seguir hacia adelante, yo me dije esto no es la vocación de mi vida. La vocación de mi vida es volver a lo que yo era antes, a ser escritor, y en el año 96 yo salí sin nostalgia o sin remordimiento de dejar atrás algo que para mí fuera lo mío. Realmente yo iba a la literatura, que siempre ha sido lo mío.