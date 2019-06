$!YouTube compite por la audiencia nacional

Ante la competencia que significa esta plataforma para los medios convencionales, surge la interrogante de si, ¿Es Youtube el futuro de los talentos locales? Para el productor de TV Juan Carlos Albelo los medios tradicionales no tienen competencia. “Youtube puede que sea el futuro, pero el presente son los medios tradicionales, radio y televisión. No niego que sea el futuro”.

Y no hablamos solo de Youtubers, esos que crean contenido exclusivo para la plataforma, sino de talentos de la radio y la televisión que han tenido que girar la vista hacia esta herramienta que ha revolucionado la industria de la comunicación.

Una herramienta

La presentadora y productora de televisión Mariasela Álvarez no se niega a los cambios que van exigiendo los tiempos. “Para los que hacemos TV, YouTube es una herramienta muy importante para que nuestros contenidos puedan llegar a más gente. No lo veo como competencia porque la gran parte de los contenidos del YouTube local, hasta ahora provienen de la misma TV”.

Zeny Leyva es una de las figuras que ha encontrado su nicho en esta plataforma, pero entiende que no hay comparación. “TV es TV, y YouTube es YouTube, creo que para todo hay su público. Aunque es entretenimiento audiovisual, son dos plataformas muy diferentes. Lo que muchos hacen es tener transmisión digital además de la televisiva. Pero YouTube es demasiado amplio, creando a su vez mucha competencia, que incluye hasta personas que no son del medio artístico, ni que realizan contenido por dinero. Esto es lo que provoca un montón de contenido espontáneo y orgánico, cosa que no tiene la TV”.

Leyva entiende que cada plataforma tiene su público y coincide con Juan Carlo Albelo en que los contenidos digitales enfrentan el problema del difícil acceso a internet. “Youtube es una herramienta, es otro medio, no compite con la televisión, sobretodo en nuestro país por la brecha digital, que es muy grande. Aquí no todo el mundo tiene acceso a internet, además de la inestabilidad de la energía eléctrica. Todo eso hace que el consumo de plataformas digitales sea muy inestable”, afirma Albelo.

El productor tampoco ve en un futuro cercano una migración masiva hacia la plataforma. “No creo que esto pase, no va a pasar. Aquí hay gente que está haciendo cosas para YouTube porque no han podido entrar a la televisión. Los postcast, los canales de YouTube, todo eso es muy bonito para que usted se realice, ante la imposibilidad de hacerlo en los medios tradicionales, que no son fáciles de entrar”.