$!Youtuber dominicana “Bellísima 1” que falleció por COVID-19 habló de su salud en últimos videos

La youtuber dominicana Nelsy Michael, de 44 años, más conocida como Bellísssima 1, y que residía en Alemania con su familia falleció en un hospital de Santiago de los Caballeros por complicaciones del COVID-19.

Nelsy Michael conocida como “Bellísima 1” llevaba más de dos semanas en terapia intensiva en un hospital privado de Santiago.

En uno de sus últimos videos en su canal de YouTube, Nelsy habló de su condición de salud y narró que comenzó a sufrir de presión alta a los 23 años y a sus 44 seguía padeciendo esos problemas que, aparentemente, se agudizaron con el coronavirus.

Cuatro meses atrás dijo que sufrió un preinfarto. Todo esto fue a consecuencia de las noticias que recibía desde RD sobre la salud de su progenitor.

En el video "Estaba interna, qué me pasó", publicado hace cuatro meses, contó que su padre dominicano estaba grave de salud en Santo Domingo y poco tiempo después murió, razón por la que posteriormente viajó a su país natal.

Según reportan varios medios, Nelsy, quien tenía más de 160 mil suscriptores, se contagió el virus durante un viaje desde Alemania a la República Dominicana, a donde acudió a comienzos de junio tras muchos años de no visitar su país, para resolver asuntos personales tras la muerte de su padre, quien falleció hace tres meses.

El youtuber Eduardo Menoni fue quien confirmó su fallecimiento de la dama en un video en directo. No se sabe exactamente el día que murió la youtuber, pero llevaba más de dos semanas en terapia intensiva en un hospital privado de Santiago.

La youtuber en el último año se definió como negacionista del coronavirus. Y así lo iba mostrando en los videos del 2020 y 2021, en los que afirmaba que todo se trataba del "Nuevo Orden Mundial" y hablaba en contra de la vacuna.

Nelsy nació en Santiago de los Caballeros. Sus dos primeros hijos, hoy jóvenes, nacieron en el país y los dos más pequeños en Alemania, fruto de su matrimonio con el alemán Stephan Michael.

Con más de 10 años de haber creado su canal, este cobró mucha notoriedad por los videos de su familia, en los que hablaba de su experiencia de madre de hijos autistas y enseñaba las rutinas de su alimentación, juegos y educación.

Luego abrió otro canal en los que mostraba sus dotes culinarios, en especial de la comida dominicana y su pasión por el maquillaje, además de consejos a las personas que se van a vivir a Alemania.

En sus blog "Conóceme mejor" narraba la historia de su vida hasta llegar a Alemania. Allí confesó que su primer esposo la maltrataba verbalmente.

Su amiga, la maquillista dominicana residente en Estados Unidos Ilonka Mordán, lamentó su fallecimiento en las redes sociales: "Para ustedes una blogger, una youtuber. Para mí una amiga de más de 25 años, que cuando decíamos a recordar y a reírnos no tenías paradera, hablábamos casi diario. Me ocupé en el trabajo y me peleabas por eso, cono mana llámame , peleábamos y volvíamos a llamarnos como si nada. No puedo sacarme de la cabeza lo último que me dijiste, 'amiga me muero ayúdame , noooo lo creooooo hasta pronto amiga , ojalá y pueda yo hacer algo por tus hijos o tu madre , ya que no pude hacer nada por ti ".

Las últimas publicaciones de uno de sus canales de Youtube datan del mes de mayo.