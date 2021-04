Youtuber Yarissa Rodríguez denuncia amenazas por nominación a Premios Soberano

Mensaje íntegro de Yarissa Rodríguez publicado en su cuenta de Instagram:

“He recibido una nominación como YOUTUBER DEL AÑO 2019 / 2020 en los premios más importantes de mi país @PremiosSoberano

Estoy aquí representando al Cibao, a las mujeres y a los adultos jóvenes, adolescentes y niños, que TAMBIÉN hacen uso de las redes sociales y necesitan un contenido limpio.

Sé que lo que hago no es para que lo consuman las grandes masas y sé que no todo el mundo tiene que conocerme, pero duele que desde que recibí esta nominación tengo mis DMs llenos de gente amenazando con hacer si gano y diciendo que me salga para que entren a otro pues no merezco estar en esa lista.

Quiero que sepan que siento que Sĺ ME MEREZCO ESTA NOMINACIÓN y hasta me merezco ganar. Esto no quiere decir que pienso que soy mejor que los demás, al contrario, considero que cada uno de ellos también merece ganar, pero todos tenemos una historia y porque alguien no conozca la mía no me hace menos.

Yo nací en YouTube a mediados de 2015, hice crecer todas mis redes a base de YouTube y soy quien soy gracias a YouTube.

Las redes fueron un mundo nuevo para mí y no tengo cuñas, no tengo padrinos, no conozco a “gente importante”, no tengo a nadie. Lo mucho o lo poco lo he logrado sola y a base de muchísimos esfuerzos y sacrificios. Desde el día uno he estado luchando por llevar en alto el nombre de mi país (sin paga), pues me siento feliz de ser de aquí y quiero que el mundo vea lo mejor de nosotros. Nunca he comprado un seguidor, nunca me he inventado un chisme, nunca he sacado provecho de las situaciones difíciles de otros y como consecuencia: nunca me han tenido en cuenta para nada .

Me duele el corazón, pero nada ni nadie me distrae de la realidad: yo cumplo todos los requisitos para estar nominada en esa categoría y yo me lo merezco. Yo abrí un camino en YouTube que nunca había sido recorrido porque creí en mi y creí en nosotros como dominicanos.

Escribo esto con lágrimas en los ojos porque todas sus palabras son hirientes e intentan robarme la felicidad que debería tener hoy, sin embargo, trataré de verlo como algo positivo. Sigan poniendo memes y haciéndome la burla... tal vez así me hago realmente “conocida” aquí y se acaba el problema”.