Danna García: "Mi prueba de COVID-19 de esta semana salió negativa"

Finalmente la actriz Danna García, protagonista de Pasión de Gavilanes ha recibido una buena noticia sobre su estado de salud. Su prueba más reciente de COVID-19 ha dado negativo.

Así lo ha informado la actriz colombiana mediante historias en su cuenta de Instagram.

"Quiero compartirles algo importante para mí, mi prueba de COVID-19 de esta semana salió negativa. Falta hacer otra prueba la otra semana para confirmarlo. Le vamos a ganar a este virus", escribió la colombiana.

García denunció en sus redes sociales que luego de que sus vecinos se dieron cuenta que tenía el virus por segunda vez no le permitían utilizar el ascensor ni áreas comunes.

"Dijeron, a ella que no le suban la comida, el mercado o el super que pida, o ella ya no puede usar la área común. Aquí no hay áreas comunes, ni un jardín, ni nada. Dijeron que yo era una irresponsable", explicó García a través un vídeo.