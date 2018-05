De canibalismos y otras historias

Albert Folch: Pienso que si nos escoge a nosotros es por el carácter o la genuidad que hemos ido trabajando este tiempo. Folch no es un formato habitual de agencia en Barcelona ni de estudio de diseño, aunque venimos del terreno del diseño. Muy a principio me asocio con Rafa, mi mejor amigo desde jovencitos, que viene de haber estudiado periodismo. Y eso nos da una realidad y una situación muy peculiar. Cada uno empuja en su dirección pero hace que converjamos en un territorio de la comunicación mucho más narrativo, más cercano al “Brand journalism” al periodismo de marca, más que al diseño y a la formalización, que también le damos mucha importancia, porque venimos de un sector de un histórico muy de diseño gráfico. Eso hace que Folch sea lo que es. Mario ahí se da cuenta de que nosotros estamos trabajando en una dirección que considera que es hacia donde tienen que ir las cosas, y nosotros también, si no, no estaríamos haciendo esto.

P: ¿Cómo ustedes identifican que esta transición a la que se embarcan es en realidad la que tienen que hacer? ¿Tienen la seguridad de que funciona o que va a funcionar?

Rafael Martínez: Si algo he aprendido es a no tener seguridad en nada, a cuestionarme las cosas cada día. La base del planteamiento viene dado porque hay mucha gente que no se cuestiona suficientemente las cosas. Es decir, no hay guías absolutas, ni caminos absolutos, sino “tendencias a”. Lo que sí nos dábamos cuenta es que hay un lenguaje, que es el publicitario, que por una cuestión de mercado, de realidad, de las redes sociales, de cómo se prescriben los productos, los servicios... nos lleva a que el paradigma que se conoce actualmente como único medio de comunicación social, que es la publicidad y todo lo relacionado, pues ya, no digamos que no es útil o no funciona, pero no es el único vehículo o no funciona con la misma solvencia. Aquí es cuando nos damos cuenta que muchas marcas necesitan generar una narrativa o voz propia. Aquí es cuando Mario se da cuenta de esta realidad, y lo que busca es alguien que esté trabajando en este territorio y legitime una visión que el tiene, y en ese momento, coincidimos: en una visión parecida, en una visión crítica, en una visión de la ciudad en que vivimos. Él trabaja el concepto en Santo Domingo, nosotros el de Barcelona. Hasta cierto punto, garantías absolutas no las hay. Lo que hay es visión, una intuición hacia donde creemos que van las cosas.

Mario: Sumando a eso que dice Rafa, que tocó puntos importantes, uno: el tema de formatos. Conocemos un formato publicitario que tiene códigos muy identificables, tanto por la empresa pero sobre todo por el consumidor, el ciudadano. Hablemos de ciudadano. La persona identifica inmediatamente un formato publicitario como tal. Pero vienen otro tipo de dinámica, donde las marcas necesita conectar con valores, con historias, con seducir, con ser parte del universo de ese ciudadano, a través del brand journalism (periodismo de marca), y los formatos más narrativos, permitidos ahora por una cantidad de medios fragmentados, entendemos que ése, es el camino a recorrer. La razón por la que creemos que es importante, no es porque estamos inventando, es porque vemos que las personas así se comportan. Este no es el futuro, es la realidad, es el presente hoy. Lo que pasa es que de repente, las marcas y las agencias tradicionales, no han encarado ese compromiso, porque los pone en una posición incómoda, les rompe el modelo de negocios.

P: ¿Cuando habla de branding journalism se refiere a una alianza entre el periodismo y la publicidad?

Mario: Estamos hablando de contar historias desde un punto de vista periodístico pero no es el periodismo tradicional. No es reportar, ni denunciar. Lo que hablamos es contar, mirar, participar. Vale la pena apuntar lo que valen los news oulet o cabeceras, que es básicamente la marca de información. Y es vital. Así como los periódicos o los cabeceras vienen dependiendo de la publicidad tradicional y de alguna manera tiene muchos retos por ese lado, pues este nuevo modelo depende mucho de la relación que tenemos empresas que creen en esta narrativa y empresas que ayuden a difundirla, en ese formato nuevo.