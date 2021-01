$!De dormir en la calle por sus adicciones a triunfar en el cine y la música; la historia de resiliencia del actor Andrés Castillo

"Yo he estado preso, en rehabilitación por cinco ocasiones, he pedido dinero tras vivir en la calle. Cuando era pequeño viví en mansiones y hace cinco años yo viví en la acera de la avenida John F. Kennedy, yo he sabido pedir dinero para consumir drogas o para comer y nada de eso a mí me tumbó el espíritu , sabía que estaba enfermo, que era adicto y que mi familia estaba sufriendo, pero en ningún momento a mi se me quitó el deseo de superarme. Sabía que lo que estaba viviendo era parte de mi recorrido para llegar al éxito" , confesó.

El apoyo de sus seres queridos: su principal vía de escape

“Mi pareja Priscila y mi papá Pedro, fueron las dos personas que, cuando yo había perdido todo por el consumo y la locura, creyeron en mí y en mi talento. En mi futuro y promesa de arte. Estuvieron ahí agarrándome la mano y dándome mi correazo cuando lo necesitaba, pero estuvieron ahí y hoy en día son las dos personas más involucrados en mi carrera”, admitió.

Y así es, de hecho, su papá es el líder de su equipo y su pareja es prácticamente su mano derecha.

De todos los procesos que vivió confesó que lo que realmente le partía el corazón era ver cómo sus seres queridos sufrían por sus acciones.

"Mi familia sufrió mucho a causa de mis acciones y consumos que incrementaban cada día, pero mi familia se dio cuenta que si no me ayudaba como paciente ellos no podían hacer nada. Hasta el día que yo decidí en noviembre del 2019 que tenía que frenar. Ese día yo sané y hoy en día mi familia está tranquila", sentenció.

La pandemia

Para nadie es un secreto que producto del confinamiento por el la pandemia del coronavirus aumentaron los casos de ansiedad, sin embargo, Castillo confesó que su su caso no fue as, esto porque, según contó por mucho tiempo ha tenido que vivir en cuarentena para enfrentar sus demonios.

"Yo he pasado tantos problemas. He estado en cuarentena por la adicción, que este confinamiento no lo he sentido", admitió.

Y ha sido al contrario, confesó que le ha ayudado a ser más creativo, componer más y mejor y dedicar tiempo a la gente que tanto le ha apoyado en sus momentos difíciles.

"Durante la pandemia yo lancé nueva música y ahora tengo el podcast más exitoso de República Dominicana, además filmé mi segunda película como película, llamada 'La otra lucha'", señaló.

Su consejo a quiénes están una situación similar a la suya

"Les voy a decir algo fundamental que a mí me salvó la vida, yo duré mucho tiempo deseando parar de consumir, pero por vergüenza o miedo a lo que diga mi familia, mis amigos o el público, porque ya yo era conocido, y por ese mido yo casi me muero", inicia su consejo.

Y continúa: "Yo pasaba sobredosis encerrado, porque tenía miedo de decirle a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos o mi pareja, porque tenía miedo de decirles lo que me estaba pasando, entonces mi consejo a los que están pasando por lo mismo es que, no se mueran por vergüenza o por miedo, pidan ayuda, lo menos que puede pasar es que lo ayuden", concluyó.