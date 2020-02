$!De Ricky Martín a René Pérez; famosos internacionales se hacen eco de protestas en RD

Uno de los primeros en hablar fue el rapero René Pérez, Residente, exintegrante de Calle 13, él no sólo se limitó a dar apoyo a los manifestantes, sino que, además compartió un video donde ofrece consejos a los protestantes.

Las creativas consignas de los manifestantes dominicanos han trascendido a nivel internacional. No sólo medios de comunicación como la BBC, Telemundo, Univisión o CNN han hablado sobre las protestas, varias figuras de la política y el entretenimiento se han hecho eco de las demandas, y han expresado su opinión ( y apoyo) sobre las protestas.

Igualmente les aconsejó que no permitan que partidos políticos participen en la manifestación para agenciarse unos cuantos votos. Dijo que la única bandera que debe ondear en la manifestación, es la de República Dominicana.

Su compatriota Ricky Martín, también ha hablado de las protestas que se vienen dando en toda América latina, y de paso envió su apoyo a los dominicanos.

El artista puertorriqueño, de 48 años, inauguró el domingo el festival de la canción Viña del Mar, uno de los más importantes de Latinoamérica, y no dudó en mostrarse a favor de las protestas: “Que se expresen. Que exijan lo básico, los derechos humanos.

“Todos los problemas sociales están interconectados y no me puedo quedar callado, tengo que hablar de cosas que a mí me preocupan y creo que el público lo espera así”, dijo.