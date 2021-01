$!De tomar leche en biberón a supuesto canibalismo; las filias, excentricidades y rarezas de los famosos

De poetas y locos todos tenemos un poco. Así reza un popular dicho. Sin embargo, al perecer en algunas personas la balanza se inclina más hacia la locura y eso explicaría que hayan sido víctimas de sus propias excentricidades. Con la reciente filtración de mensajes íntimos del popular actor Armie Hammer, donde daba a entender su gusto por el canibalismo, os hemos dado a la tarea de recopilar otras excéntricas declaraciones hechas por famosos, que ruborizaron a más de uno.

Armie Hammer. (Fuente externa)

Antes de esto, vamos a contextualizar lo que se le atribuye a Hammer y fue en cierto modo, corroborado por una de sus exnovias. El actor de ‘Call me by your name’ es acusado por varias mujeres de enviarles mensajes con fantasías sexuales extremas en las que habla de “beber sangre” y “romper huesos”. Según el diario británico Daily Mail, el domingo comenzaron a circular en las redes sociales supuestos mensajes enviados por Hammer a diversas mujeres en las que mostraba su gusto por diversas parafilias, incluida la antropofagia. El chat fue filtrado por una cuenta anónima de redes sociales y no se ha podido probar su veracidad. Se trata de mensajes directos de la estrella que detallan fantasías sexuales extremas. Han sido varias las usuarias que han mostrado este tipo de escritos en los que el actor, presuntamente, les habla de prácticas sexuales en las que las “viola”, les “rompe los huesos” o les “bebe la sangre”. En uno de los mensajes atribuidos a Hammer se puede leer: “Soy 100% caníbal. Quiero comerte”. En otro: “Le he arrancado el corazón a un animal vivo y me lo he comido mientras aún estaba caliente”. Otro: “Me estoy masturbando mientras pienso en romperte las costillas”. Otros casos Si de figuras con gustos extraños se trata pocos pueden igualarse al cantante mexicano Cristian Castro, él reconoció su gusto por tomar leche en biberón por las noches y no siente vergüenza.

Cristian Castro.

La polémica del biberón empezó cuando Gabriela Bo, exesposa de Cristian Castro, reveló que al cantante le gusta dormir en las noches mientras que se toma su leche con un biberón. Al ser cuestionado sobre este gusto tan peculiar, el cantante mexicano no hizo mal gesto y mucho menos se enojó con la prensa por la pregunta, simplemente respondió que le encantan los biberones. "Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan "ay, que niñito", "eres un bobito". Declaró el cantante de "El Gallito feliz" en el programa "El Gordo y la Flaca", transmitido por cadena hispana Univision. Pasión por las tortas . Así de delgada, a Nicole Kidman se declaró amante de las tortas -y sobre todo las de chocolate. "Como un pedazo de torta tres o cuatro noches a la semana", dijo en una entrevista.

Nicole Kidman.

Otra adicción que llama a la atenciónn es la de Jessica Simpson y su amor a los chicles de nicotina. Ella reveló en una entrevista que nunca había fumado cigarrillos, pero que una vez probó los chicles de nicotina y fue como "una fiesta" en su boca. Después de eso, no pudo dejarlos.

Jessica Simpson.

Lo que no le puede faltar a Jennifer López para dormir Una de las obsesiones más inquietantes de JLo sale a la luz cuando necesita pasar la noche en un hotel, pues es incapaz de dormir a menos que lo haga con sus propias sábanas.

Jennifer López.

Y no, no es que no se fíe de la limpieza del hotel, en realidad viaja con sus propias sabanas allí donde va porque no es capaz de conciliar el sueño si su piel roza telas de menos de 250 hilos. Pero sus rarezas no acaban ahí. JLo exige un sillón especial para maquillarse en una habitación totalmente blanca. Y, si es necesario, pide cambios de iluminación. Además, grifos de oro, tortillas de clara de huevo (no puede ver bombones ni dulces a su alrededor) o juguetes para sus gemelos son imprescindibles si vas a acoger a «Jenny from the block» en tu hotel. Kim Kardashian admitió que se realiza tratamientos para la piel con sangre, conocidos como el facial vampiro.

Kim Kardashian.

Otro que no deja e sorprender por sus gustos en la intimidad es el actor Shia LaBeouf. Desde que saltase a la fama, no ha parado de sorprendernos constantemente. De ahí que no resulte extraño que también nos haya contado alguna de sus fantasías sexuales. Una de sus favoritas es el voyeurismo. De hecho, tan solo con pensar en sus compañeras de rodaje cambiándose en el camerino, ya tiene suficiente.

Shia LaBeouf.

¿Realidad o rumor? Al cantante Ricky Martin se le atribuyen unas polémicas declaraciones en una revista alemana en las que manifestaba su afición por las "golden showers" -búsquenlo en Google si no acaban de entenderlo-.

Ricky Martin.

Si existieron o no, no lo sabemos -tampoco sería la primera vez que se asegura que Martin participó en algo que, realmente, no existió. Scarlett Johansson amante de los carros, pero no para darle el uso convencional

Scarlett Johansson.