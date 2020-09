$!Decreto | Abinader nombra a Alfonso Rodríguez cónsul en Los Ángeles

El cineasta Alfonso Rodríguez fue designado como cónsul de la República Dominicana en Los ángeles , California, Estados Unidos, por el presidente Luis Abinader.

El nombramiento del productor de televisión está contenido en el artículo 2 del decreto 451-20 emitido este martes ocho por el mandatario.

“Bienvenido Alfonso Rodríguez Zorrilla queda designado cónsul de la República Dominicana en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América”, indica el texto del documento.

Rodríguez ocupará el cargo que desempeñaba Janet Blandino, quien fue colocada en el puesto a través del artículo 4 del decreto 77-18 del 19 de febrero de 2018.

Rodríguez es un reconocido cineasta, guionista y productor dominicano que en los últimos años incursionó en la política, llegando a anunciar el 25 de junio de 2018 que aspiraría a la Presidencia del país a través de su proyecto Revolución Democrática 2020 con una estrategia de 10 puntos para transformar el país.

“No puedo quedarme sentado en mi casa viendo cómo destruyen mi país, el país donde nací, el único país del mundo donde no se me discrimina y donde no soy un inmigrante, el país donde una vez fue el ideal para criar mis hijos”, dijo cuando hizo pública su postra.

Con el tiempo declinó y pasó a apoyar a Abinader, candidato presidencial del entonces opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) y quien hoy es el jefe de Estado de la República Dominicana.